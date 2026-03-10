Live TV

Video Autoritățile anunță ce se va întâmpla cu rezervorul de gaz îngropat ilegal pe plaja din Năvodari. Va fi verificat tot litoralul

Data publicării:
rezervor gpl năvodari
Foto: Captură video Digi24

Reprezentanţii Prefecturii Constanţa au anunţat, marţi, că rezervorul subteran de gaz, care a fost îngropat ilegal pe plaja din Năvodari, urmează să fie golit şi scos de acolo, urmând ca de această operaţiune să se ocupe primăria din localitate şi firma care a administrat terasa din zona respectivă.

Reprezentanţii Prefecturii Constanţa au transmis, marţi, că, în urma acestei descoperiri pe plaja din Năvodari, vor avea loc verificări pe sectoarele de plajă de pe întreg litoralul românesc.

„Astăzi, la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa a avut loc o întâlnire de lucru în urma căreia s-a dispus ca echipe mixte formate din reprezentanţi ai ABADL, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa să demareze verificări pe litoralul românesc în vederea identificării unor situaţii similare şi a remedierii acestora. Activitatea din teren este coordonată de ABADL”, au transmis reprezentanţii Prefecturii Constanţa, citați de News.ro.

Ei au menţionat şi ce se va întâmpla în continuare cu acel rezervor.

„Prefectul judeţului Constanţa a dispus ca Primăria oraşului Năvodari, împreună cu operatorul economic care a administrat terasa din zona respectivă, să întreprindă măsurile necesare pentru ca firma care a amplasat rezervorul subteran de gaz să procedeze la golirea bazinului şi la evacuarea acestuia”, a precizat sursa citată.

De asemenea, în cazul operatorului economic a fost deschis dosar penal.

Ministerul Mediului a anunţat, luni, că un rezervor de gaz a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Aceasta avea o capacitate de 2.600 de litri şi a fost amplasat ilegal de operatorul economic care a administat terasa din zonă, iar luni a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa a precizat că poliţiştii au fost sesizaţi prin apel la 112 privind mirosul de gaz, acolo fiind găsit un rezervor GPL.

