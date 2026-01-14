O mamă şi fiul său, suspectați că ar fi vândut droguri, au fost reţinuţi de DIICOT

O femeie de 47 de ani şi fiul acesteia, de 27 de ani, au fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectaţi că în ultimele luni au făcut trafic de droguri, vânzând „cristal” unor persoane din judeţul Arad.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), cei doi suspecţi s-ar fi ocupat de vânzarea drogurilor începând din luna septembrie a anului trecut.

„Inculpatul a procurat şi deţinut diferite cantităţi de substanţe cristaline din categoria drogurilor de mare risc (2MMC şi 2 CMC), pe care le-a comercializat, cu sprijinul inculpatei, pe raza judeţului Arad, cu sume cuprinse între 400 şi 2.500 lei. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 115 grame substanţe interzise, iar în cu ocazia percheziţiilor efectuate la locuinţele inculpaţilor, în comuna Felnac, au fost găsite şi ridicate mijloace de probă”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Procurorii îi vor prezenta pe cei doi judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor pentru trafic de droguri de mare risc.

Editor : Liviu Cojan