Live TV

O mamă şi fiul său, suspectați că ar fi vândut droguri, au fost reţinuţi de DIICOT

Data actualizării: Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie de 47 de ani şi fiul acesteia, de 27 de ani, au fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectaţi că în ultimele luni au făcut trafic de droguri, vânzând „cristal” unor persoane din judeţul Arad.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), cei doi suspecţi s-ar fi ocupat de vânzarea drogurilor începând din luna septembrie a anului trecut.

„Inculpatul a procurat şi deţinut diferite cantităţi de substanţe cristaline din categoria drogurilor de mare risc (2MMC şi 2 CMC), pe care le-a comercializat, cu sprijinul inculpatei, pe raza judeţului Arad, cu sume cuprinse între 400 şi 2.500 lei. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 115 grame substanţe interzise, iar în cu ocazia percheziţiilor efectuate la locuinţele inculpaţilor, în comuna Felnac, au fost găsite şi ridicate mijloace de probă”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Procurorii îi vor prezenta pe cei doi judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor pentru trafic de droguri de mare risc.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
2
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
3
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
4
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre...
NDAmaGFzaD1mYzRkYjVjOGIwNmRmMGNkMzQ2OThkYTJmZTEyNGVlNA==.thumb
5
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24...
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Digi Sport
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina in flacari in arad
Răsturnare de situație în dosarul afaceristului Ioan Crișan, asasinat în 2021 la Arad. Bărbatul care a făcut bomba devine martor
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, preşedinta Mexicului, declară că Trump a acceptat să nu intervină militar în ţara sa
reprezentare statuie justitie
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag și-ar putea pierde funcțiile de conducere în 2026
DNA-Romania-1
Cum poate afecta scandalul de plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedura de selecție a șefilor DNA, DIICOT și PG
poliție in ecuador
Descoperire macabră pe o plajă turistică din Ecuador: cinci capete umane și un mesaj de avertizare
Recomandările redacţiei
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Ședință la Ministerul de Externe. Oana Țoiu: Misiunile diplomatice...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
„O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO”. Șeful...
Premierul suedez Ulf Kristersson
Exerciții militare în Groenlanda, după amenințările lui Trump. Suedia...
legile justitiei guvern
Comitetul pentru revizuirea legilor justiției stabilește...
Ultimele știri
Un tânăr căutat pentru crimă în Franţa a fost prins într-un mall din Cluj
Sanitas Buzău ameninţă cu demisia colectivă: „Nu mai acceptăm să fim vinovaţii de serviciu”
Guvernul prelungește cu 12 luni accesul la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro...
Adevărul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA...
Playtech
Câți ani trebuie să lucrezi pentru pensia comunitară. Condițiile pentru munca în țară și în UE
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
Leonardo DiCaprio, omagiu emoționant adus mamei sale, care l-a sprijinit în carieră: „A crezut în mine...
Adevarul
LIVE TEXT Întâlnirea cu privire la Groenlanda de la Washington s-a încheiat după aproximativ o oră
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...