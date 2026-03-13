O rețea online care oferea servicii de ascundere a adresei de internet pentru infractorii cibernetici a fost destructurată de autoritățile din mai multe țări, inclusiv din România, informează Digi24.

Platforma funcționa prin compromiterea a sute de mii de routere din întreaga lume, fără ca proprietari a acestora să știe că dispozitivele lor sunt folosite pentru activități ilegale.

Serviciul avea peste 100.000 de utilizatori și ar fi generat venituri de peste 5 milioane de euro, plătite în criptomonede.

În urma unei operațiuni coordonate la nivel internațional, mai multe servere au fost dezactivate, iar zeci de domenii au fost confiscate.

Ancheta vizează un site care oferea contra cost, servicii prin care utilizatorii își puteau ascunde adresa reală de internet. Se pare că rețeaua funcționa prin folosirea unor modem-uri și rutere ale unor persoane obișnuite din întreaga lume, fără ca acestea să știe, iar ulterior conexiunile erau folosite de alți utilizatori pentru ca aceștia să navigheze pe internet sub o altă identitate.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ 369.000 de routere, dar și alte dispozitive din 163 de țări erau folosite în acest mod. Serviciul avea aproximativ 124.000 de utilizatori, iar accesul se făcea contra-cost, printr-o platformă care permitea plăți anonime cu criptomonede.

Investigația a arătat că serverele care controlau rețeaua erau amplasate în Franța, Germania, Ungaria, Țările de Jos, Statele Unite ale Americii și inclusiv în România.

În urma acestei acțiuni, autoritățile au reușit să dezactiveze 20 de servere din șapte țări, au confiscat 34 de domenii de internet și au oprit accesul modemurilor folosite în această rețea.

Inclusiv în România a fost deconectat un astfel de server folosit în rețea.

