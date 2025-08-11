Liderii Uniunii Europene doresc ca negocierile de pace pe tema Ucrainei să aibă loc cu „Ucraina la masa negocierilor” și speră ca „influența extraordinară” a lui Trump să îl determine pe Vladimir Putin să accepte încetarea focului pe durata acestor discuții, a declarat luni, la Digi 24, ministra de Externe, Oana Țoiu. Declarația a fost făcută după o întâlnire la care Țoiu a participat alături de ceilalți miniștri de Externe din UE cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas.

„Sunt mai multe formate de discuție și formate bilaterale cu președintele Zelenski. Există la sfârșitul săptămânii și o întâlnire în formatul Coaliției de Voință, unde participăm și noi prin președintele Nicușor Dan”, a spus Oana Țoiu.

„Ceea ce ne dorim la nivelul UE - și aici oglindim și dorința Ucrainei - este să existe o negociere de pace despre Ucraina, cu Ucraina participantă în aceste discuții. Speranța noastră ăn acest moment e ca întâlnirea cu Putin să fie un moment în care influența extraordinară, pe care o are SUA, va fi folosită pentru a testa disponibilitatea lui Putin de a face pași concreți către pace, de exemplu: încetarea totală a agresiunii temporar, pe durata negocierilor viitoare și că aceasta e un pas din mai multe întâlniri care îl vor implica și pe Zelenski și pe UE”, a spus oficialul român.

Întrebată dacă la discuțiile programate miercuri va participa și președintele României, Nicușor Dan, ministra de Externe a precizat:

„Președintele Nicușor Dan participă în formatul Coaliției de Voință, care va avea loc in această săptămână”.

Țoiu nu a precizat în ce zi a săptămânii va avea loc această discuție.

„Discuțiile pe care le-am avut pe teritoriul Ucrainei ne arată foarte clar dorința lor (a ucrainenilor) de a se îndrepta către pace, disponibilitatea de a negocia, atâta timp cât e reprezentată just voința poporului ucrainean și cât există o potențială certitudine a faptului că o pace discutată poate fi și o pace protejată pe termen lung. Ei (ucrainenii0 cer garanții de securitate, care să fie puse împreună cu potențiala înghețare a agresiunii pe linia forntului. Credem că e un semnal bun că Donald Trump e dispus să stea la masă cu mai mulți lideri europeni”, a precizat Țoiu.

Interacțiunile cu oficialii din timpul vizitei recente a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Kiev au confirmat încă o dată că Ucraina, liderii săi și poporul său își doresc cu adevărat pace, a precizat Oana Țoiu luni, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a MAE.

„România împărtășește acest obiectiv, în dubla sa calitate de vecin și de stat membru al UE. Este ce a susținut astăzi ministrul afacerilor externe în cadrul reuniunii informale #CAE. Eforturile SUA și inițiativa Președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în #Ucraina se bazează pe influența puternică a SUA, pe care sperăm că o va folosi în acest scop”, a spus Țoiu.

Oficialul român a subliniat că România susține o soluție care să respecte pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și care să implice Ucraina în mod direct în procesul de negociere – nimic despre Ucraina fără participarea Ucrainei.

„Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de durată, iar acest lucru este posibil doar cu participarea și voința cetățenilor. Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții solide de securitate, care să prevină reluarea agresiunii. Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pe Flancul Estic și să includă măsuri specifice pentru regiunea Mării Negre”, a mai spus Oana Țoiu.

Editor : M.L.