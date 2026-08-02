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„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic

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probă de laborator care prezintă un pericol biologic
Scenariul de coșmar îl reprezintă răspândirea – accidentală sau intenționată – a unor agenți patogeni care ne-ar putea perturba, apoi, viața pentru totdeauna. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Suntem incredibil de vulnerabili” Cel mai mare caz de terorism biologic din istoria Americii Cazul rujeolei în SUA: de la eradicare la o nouă epidemie

Amploarea și viteza răspândirii parazitului cyclospora cayetanensis în Statele Unite și simptomele oribile pe care le provoacă au produs o criză de sănătate pe care oficialii americani se străduiesc să o țină sub control. În cele două luni de la primele îmbolnăviri și până când autoritățile au reușit să identifice de unde au provenit produsele infectate, salata iceberg contaminată a fost distribuită și consumată de mii de americani, ducând la cel mai mare focar de ciclosporiază înregistrat vreodată în SUA, relatează Newsweek.

Cu toate că este vorba despre o epidemie care s-a declanșat în mod natural, actuala criză oferă o imagine îngrijorătoare despre noua eră începută odată cu progresele rapide făcute cu ajutorul inteligenței artificiale în domeniul biotehnologiei.

Scenariul de coșmar îl reprezintă răspândirea – accidentală sau intenționată – a unor agenți patogeni care ne-ar putea perturba, apoi, viața pentru totdeauna.

Deși nimeni nu a creat acest parazit într-un laborator și nici nu a fost eliberat în mod intenționat, autorităților le-a luat două luni să descopere de unde a pornit totul.

Inteligența artificială schimbă aritmetica riscului biologic, făcând „totul mai dificil și mai urgent”, a spus Jennifer Nuzzo, profesoară de epidemiologie și directoare a Centrului Pandemic din cadrul Școlii de Sănătate Publică a Universității Brown.

Dacă Statele Unite „abia reușesc să își țină capul deasupra apei”, inteligența artificială ar putea reprezenta „greutățile de la picioare, care ne trag în jos”, a mai spus Nuzzo pentru Newsweek.

„Suntem incredibil de vulnerabili”

Nuzzo se teme că cineva ar putea crea un agent patogen gândit special pentru a înfrânge instrumentele pe care medicina modernă se bazează: un agent biologic care ocolește toate formele de apărare pe care le avem la dispoziție – diagnostice, tratamente, vaccinuri.

Iar pericolul s-ar putea să nu mai vină doar din partea unor programe sofisticate derulate de stat, întrucât AI-ul face ca cerințele legate de expertiza și resursele necesare creării unei astfel de arme biologice să fie mult mai mici.

Verdictul lui Nuzzo privind nivelul de pregătire al Statelor Unite în fața unei astfel de crize este: „Suntem incredibil de vulnerabili.”

Un grup de lucru al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a ajuns la concluzia că „americanii se confruntă astăzi cu riscuri mai mari din partea amenințărilor biologice decât în orice alt moment din acest secol”.

Tehnologia AI tot mai avansată și calculatoarele ieftine au făcut ca dezvoltarea unor arme biologice să fie mai simplă, în timp ce măsurile luate de Washington nu ajută deloc la rezolvarea crizei, potrivit raportului CSIS.

Statele Unite au redus bugetul pentru apărarea împotriva amenințărilor biologice cu 11% în 2026, în timp ce unitatea special creată de serviciile de informații pentru a răspunde acestor amenințări a fost desființată. BioWatch, sistemul național de monitorizare a mediului cu privire la posibile atacuri biologice, nu a mai fost actualizat din 2011.

În SUA, nivelul de pregătire în fața amenințărilor biologice se află în declin, a avertizat raportul CSIS.

Cel mai mare caz de terorism biologic din istoria Americii

Până pe data de 24 iulie, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) a asociat aproape 2.000 de cazuri confirmate de îmbolnăvire cu ciclosporiază în nouă state americane cu consumul de salată iceberg livrată de Taylor Farms, ce provenea din centrul Mexicului.

La nivelul întregii țări, au fost confirmate 6.707 cazuri începând din 1 mai, iar alte peste 11.500 de cazuri suspectate încă nu au fost confirmate. 423 dintre pacienți au fost internați.

Dacă un agent patogen letal ar intra în rezervele de alimente, ar fi foarte greu de determinat sursa în timp util pentru a preveni consumul produselor contaminate, a spus Nuzzo.

Acesta nu este semnalul pe care Statele Unite ar vrea să îl transmită adversarilor lor, care ar putea folosi agro-terorismul și războiul economic împotriva americanilor.

Când adepții lui Bhagwan Shree Rahneesh (Osho) au contaminat barurile de salate din 10 restaurante din statul Oregon cu salmonella în 1984, anchetatorii au dat inițial vina pe igiena precară a acelor restaurante. A fost cel mai mare caz de terorism biologic din istoria Americii, în urma căruia 751 de persoane s-au îmbolnăvit.

Faptul că a fost un atac intenționat nu a reieșit decât un an mai târziu, în urma unei anchete penale, nu prin metodele normale de monitorizare a bolii.

Cazul rujeolei în SUA: de la eradicare la o nouă epidemie

Există o altă epidemie care scoate în evidență încă și mai bine vulnerabilitățile sistemului american, potrivit lui Nuzzo: rujeola.

„Sunt Statele Unite pregătite de un atac biologic letal? Aș spune că nu”, a mai zis Nuzzo. „Uitați-vă la transmiterea continuă a rujeolei; asta ne spune tot ce trebuie să știm.”

Până pe 23 iulie, CDC a confirmat 2.318 cazuri de rujeolă anul acesta, depășind pragul de 2.289 de cazuri înregistrate în tot anul precedent. Ultima dată când s-au înregistrat mai multe cazuri de rujeolă a fost în 1991: 9.643 de cazuri. Rujeola a fost declarată ca fiind eradicată în SUA în anul 2000.

13 cercetători au avertizat în revista Nature Biotechnology că modelele generative pot crea molecule care nu există încă în bazele de date și ar putea rămâne nedetectate.

În cartea „The Coming Wave”, cofondatorul DeepMind, care acum conduce Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a povestit despre un profesor care a explicat în timpul unui seminar cât de ieftine au devenit sintetizatoarele de ADN și faptul că munca realizată acasă putea fi completată cu ADN comandat prin poștă.

Doar ideea că ar putea exista, undeva, cineva cu unele cunoștințe științifice, echipamente de laborator și puterea AI-ului la dispoziție, care ar putea crea agenți patogeni letali în propriul garaj folosind ADN livrat la domiciliu, este o perspectivă îngrozitoare.

Suleyman a rezumat întreg scenariul în termeni foarte simpli: „Apocalipsa comandată prin poștă.”

Editor : Raul Nețoiu

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