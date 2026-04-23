Orașul care a păstrat obiceiul de Sfântu Gheorghe. „Cine se cântăreşte la mine, toată vara-i merge bine!”

Giurgiuvenii au fost întâmpinaţi joi, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, la fiecare colţ de stradă cu cântare împodobite cu ramuri de salcie şi liliac, pentru a respecta tradiţia cântăririi în această zi de sărbătoare.

„Cine se cântăreşte la mine, toată vara-i merge bine!”, este urarea cu care un giurgiuvean de 72 de ani îi întâmpină pe cei dornici să respecte tradiţia.

„Eu am 70 de ani, de mic copil mă puneau părinţii să mă cântăresc de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi de o jumătate de secol ies şi eu cu cântarul pe stradă pentru cei care vor să se cântărească, pentru că în această zi este tradiţia cântăririi de trei ori pentru a fi sănătos tot anul. Eu am respectat această tradiţie o viaţă şi iată că sunt sănătos şi acum”, a declarat Mihai C, pentru Agerpres.

O altă localnică a afirmat că obişnuieşte să se cântărească în fiecare an pe 23 aprilie.

„M-am cântărit, mă cântăresc în fiecare an de câte trei ori la trei cântare diferite pentru că aşa ştiu de la bunici că, dacă te cântăreşti de Sfântul Gheorghe, scapi de griji şi eşti sănătos tot anul”, a declarat şi Maria M, de 52 de ani.

Toţi păstrătorii de tradiţie i-au întâmpinat giurgiuveni cu cântare împodobite cu flori, ramuri de salcie şi fire de liliac pe care le-au împărţit fiecărui om după cântărire.

„Ne cântărim că aşa scăpăm de rele şi suntem sănătoşi tot anul! Ramurile de salcie le pun la intrarea în casă, la icoană şi la animale pentru a fi şi ele sănătoase!”, a declarat şi Valeriu S.

Cântărirea în ziua de Sfântul Gheorghe este o tradiţie de primăvară care simbolizează reînnoirea, iar prin cântărire şi împodobirea cu ramuri de salcie este asigurată protecţia oamenilor şi a animalelor şi este marcată pregătirea pentru noul an agricol.

