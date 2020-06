Ludovic Orban a spus joi seară la Digi24 că în perioada 26 februarie, când a fost depistat primul caz de coronavirus în România, și 1 iunie, în România au intrat peste 1,7 milioane de cetățeni români.

Premierul Ludovic Orban a spus că măsura tratării în spitale a pacienților fără simptome sau cu simptome slabe nu a fost o greșeală, deoarece în Italia s-a dovedit că astfel de persoane și-au infectat familiile.

„Inclusiv în partea a două a stării de urgență a existat posibilitatea că cetățenii să se trateze acasă. În Italia, mulți care s-au tratat acasă și-au infectat familiile, de asta a existat această reticență. Vă dau numai un exemplu, a fost cazul unui angajat de la ambulanță care a preferat să stea acasă și a și murit, până la urmă. Acum e reglementată mai clar. Secțiile exterioare ale spitalelor, o soluție mult mai bună decât tratarea acasă”, a spus premierul.

Orban a adăugat că România are o specificitate, existând 4 milioane de români care muncesc în țările din UE.

„N-am datele la zi, până la dată de 1 iunie, din 26 februarie, când a apărut primul caz, în România au intrat numai cetățeni români, peste 1,7 milioane de români”, a spus Ludovic Orban.

În acest sens, el a afirmat că nu au fost probleme mari, doar punctuale: „Cozile au apărut în câteva situații. Ungaria a luat decizia de a permite tranzitul fără restricții pe o perioadă de 24 de ore recent, ei permiteau tranzitul doar în anumite intervale orare”.

„Nici nu erau direcționați, că noi am mărit numărul punctelor de frontieră. Veneau numai pe Nădlac și pe Borș”, a mai spus premierul.

El a mai spus că aglomerația în vămi a început atunci când s-a decis carantinarea la domiciliu: „Când îți vin 1000 de mașini în jumate de oră, n-ai ce face. Am renunțat la formularul pentru DSP, a rămas doar formularul pentru Poliția de Frontieră. Mulți nu înțelegeau să-l completeze și erau asistați de polițiști.”

„La fiecare situație care a apărut ne-am mișcat cu o viteză foarte mare. Sigur că au fost minusuri, mai degrabă lipsa de anticipare. Dovadă că s-a pensionat șeful Poliției de Frontieră. A fost mai mult o lipsă de anticipare. Până la urmă am rezolvat problemele, dar am avut probleme cu autoritățile maghiare. Nu-i lăsau să tranziteze înspre vest decât dacă aveau originalul la contractul de muncă. Am avut sute de cazuri”, a mai spus Orban.