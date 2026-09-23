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Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde € pentru Ungaria. Câți bani mai are Budapesta de recuperat

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Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto: Profimedia
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Comisia Europeană a anunțat, miercuri, că a propus deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru Ungaria, invocând măsurile luate de noul guvern de la Budapesta pentru a consolida statul de drept în țară, informează Reuters.

Banii fac parte dintr-o sumă totală de 16,4 miliarde de euro din fondurile de redresare și coeziune înghețate, pe care UE a anunțat în luna mai că le va debloca, în timp ce noul guvern al Ungariei lucrează la implementarea reformelor.

Comisia a declarat că va redeschide, de asemenea, programele Erasmus+ și Orizont Europa pentru studenții și cercetătorii maghiari.

„Ungaria a luat măsuri importante pentru a consolida statul de drept și a proteja interesele financiare ale Uniunii”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

Propunerea trebuie acum să fie adoptată oficial de toate statele membre în cadrul Consiliului UE.

În luna mai, Ungaria și von der Leyen au convenit să deblocheze 16,4 miliarde de euro din fondurile UE, cu condiția ca țara să îndeplinească obiective cheie în materie de stat de drept. În total, Ungaria trebuia să îndeplinească 27 de așa-numite „super-obiective” și peste 100 de altele.

La sfârșitul lunii august, Ungaria a anunțat că a îndeplinit toate condițiile, inclusiv rezolvarea situației legate de trusturile de interes public (KEKVA) - o structură juridică pe care guvernul anterior o folosise pentru a prelua controlul asupra instituțiilor publice, cum ar fi universitățile.

Pe lângă cele 4,2 miliarde de euro eliberate, Ungaria dorește, de asemenea, să retragă 10 miliarde de euro din fondurile de redresare; evaluarea acestei cereri de către Comisie este în curs de desfășurare.

Alte 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune rămân blocate din cauza îngrijorărilor legate de sistemul de azil, legea privind protecția copilului și libertatea academică. Ungaria s-a angajat să rezolve aceste probleme până la sfârșitul anului.

Editor : Ș.R.

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