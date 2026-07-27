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Criza din sănătate la Buzău: lipsă de personal, burnout în creștere și boli care decimează cadrele medicale, potrivit Sanitas

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Spital Buăzu
Deficitul de personal și stresul cronic pun în pericol sănătatea cadrelor medicale din Spitalul Județean Buzău. Foto: Ciprian Sterian
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Zeci de angajaţi din sistemul sanitar din judeţul Buzău au fost diagnosticaţi cu diabet, hepatită şi cu afecţiuni pulmonare, cum ar fi tuberculoza, liderii Sanitas evidenţiind la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) un nivel din ce în ce mai ridicat de burnout în rândul personalului.

Potrivit Sanitas Buzău, a fost întocmit un raport cu privire la starea de sănătate a angajaţilor din SJU Buzău şi a accidentelor de muncă, evaluare realizată pentru anul 2025, şi din document reiese o creştere a numărului de concedii medicale solicitate.

„În urma raportului prezentat în luna martie, în Comisia de Sănătate şi Securitate în muncă de la nivelul SJU Buzău, am constatat că, din păcate, mare parte din personalul angajat se confruntă cu tot felul de afecţiuni datorate locului de muncă. În 2025 s-au înregistrat trei accidente de muncă, totalizând 52 de zile de incapacitate temporară. Se constată o mărire a numărului de cazuri de neoplazie, concedii medicale prelungite pentru afecţiune oncologică”, a declarat, pentru AGERPRES, liderul Sanitas Buzău, Graţiela Constantin.

Potrivit acesteia, personalul medical se confruntă cu o serie de afecţiuni grave, de la bolile cardiovasculare şi autoimune, până la hepatite şi TBC.

„Din păcate, când vine vorba de morbiditate în cadrul personalului sanitar, constatăm că sunt persoane cu afecţiuni osteomusculoscheletale în număr de 204, din care 67 hernii de disc lombare sau cervicale, 27 fiind operate, 201 cazuri de hipertensiune aflate în tratament, plus 115 afecţiuni cardiovasculare complicate sau complexe, 79 de cazuri de diabet zaharat, 21 de hepatite cronice cu virus B, 22 de cazuri de hepatite cu virus C, 32 de afecţiuni autoimune, 107 de afecţiuni tiroidiene, 50 de afecţiuni la nivelul sistemului digestiv, la nivel hepatic, gastric, în afara hepatitelor virale B şi C şi a manifestărilor bolilor autoimune, 130 de afecţiuni sanguine benigne, 87 de anemii feriprive, 11 cazuri de afecţiuni neurologice importante, 41 de afecţiuni pulmonare cronice, cum ar fi TBC pulmonar. Am avut medic care a fost nevoit să iasă din activitate din cauza tuberculozei, am avut o infirmieră care a fost nevoită să se pensioneze anticipat pentru că devenise plurialergică la toate substanţele din Spitalul Judeţean”, a afirmat liderul de sindicat.

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În contextul recentelor proteste, Sanitas Buzău atrage atenţia cu privire la deficitul de personal din sistem, în strânsă legătură cu un nivel de stres şi burnout din ce în ce mai ridicat, în rândul angajaţilor.

„După evaluarea stresului ocupaţiona efectuată de doamna psiholog al SJU Buzău, s-a constatat o creştere îngrijorătoare a nivelului de burnout. Propunerile pentru diminuarea burnout-ului sunt neaplicabile, având în vedere lipsa cronică de personal şi supra-normarea. În ţara noastră, doi parlamentari n-au găsit destulă energie să voteze legea burnout-ului, pentru că a fost introdusă în parlament, dar nu a trecut pentru că această boală în România nu este recunoscută, din păcate. De exemplu, pe Chirurgie, nivelul de burnout în 2023 era 37%, în 2024 a devenit 47%, iar în 2025, 53%. În ATI rămâne constant de-a lungul celor cinci ani, 2021-2025, şi trece de 40%. În Pneumologie, unde paturile sunt ocupate non-stop, nu există să rămână un pat liber măcar o zi. Când se eliberează, cum apare alt pacient. Medicina internă a apărut pe tablou în 2023. Până atunci nu exista burnout în Medicină internă. În momentul în care asistenţii, infirmierii, brancardierii şi îngrijitoarele au început să iasă la pensie, să-şi ceară transferul, pentru că Medicina internă şi Gastroenterologia au devenit nişte secţii extraordinar de grele, acestea sunt transformate în secţii de îngrijiri paliative, iar în 2023, brusc, apare Medicina internă cu 50%, în 2024, 58%, în 2025, 74%, un nivel alarmant. Pentru a putea fi făcute graficele, s-a apelat la bunăvoinţa colegilor din alte secţii, care vin şi fac ore suplimentare pe secţia lor”, a subliniat Graţiela Constantin.

Recent, directorul SJU Buzău, Claudiu Damian, a precizat că a solicitat prin memorandum, la începutul acestui an, scoaterea la concurs a 103 posturi, dar s-au aprobat doar 33, situaţie care afectează activitatea medicală în mai multe secţii.

Editor : S.S.

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