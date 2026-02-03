Partidul AUR a fost amendat pentru nerespectarea GDPR în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat partidul AUR cu 5.089 lei (1.000 de euro), după ce a constatat că partidul nu a răspuns unei cereri a unei persoane care și-a cerut datele personale și ștergerea lor, în urma unei scrisori electorale primite în campania prezidențială din 2025.

Totul a pornit de la o scrisoare electorală personalizată, trimisă de AUR în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. După ce a primit scrisoarea, persoana a vrut să afle ce date are partidul despre ea și a cerut să fie șterse. De asemenea, a cerut ca datele să nu mai fie folosite.

Autoritatea a stabilit că AUR nu a trimis niciun răspuns, deși legea îl obliga să facă acest lucru într-un termen clar.

Amenda a fost aplicată după o investigație finalizată în ianuarie 2026. Instituția a decis că partidul a încălcat Regulamentul european privind protecția datelor personale (GDPR), care spune că orice persoană are dreptul să știe ce date sunt folosite despre ea și să ceară ștergerea acestora.

Pe lângă amendă, AUR a fost obligat să trimită un răspuns persoanei care a făcut cererea și să își pună la punct procedurile interne, astfel încât să poată răspunde corect și la timp tuturor solicitărilor legate de datele personale.

Autoritatea pentru Protecția Datelor a atras atenția că și partidele politice trebuie să respecte aceleași reguli ca orice firmă sau instituție atunci când folosesc datele oamenilor.

Călin Georgescu, amendat pentru cookie-uri fără consimțământ

Într-un caz similar, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost sancționat anul trecut cu două amenzi GDPR, în valoare totală de aproximativ 10.000 de euro, după ce autoritățile au descoperit nereguli pe site-ul său.

Controlul, încheiat în iunie 2025, a fost pornit după o sesizare și a vizat site-ul lui Călin Georgescu, potrivit unui comunicat de presă transmis de Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Inspectorii au stabilit că, între 6 decembrie 2024 și 3 aprilie 2025, site-ul a instalat cookie-uri pe dispozitivele utilizatorilor fără acordul acestora și fără să le explice clar ce date sunt colectate și în ce scop.

Pentru aceste abateri, Călin Georgescu a fost amendat cu 30.000 de lei pentru folosirea cookie-urilor fără consimțământ și cu 20.286 de lei pentru nerespectarea obligației de informare a utilizatorilor.

Editor : A.D.