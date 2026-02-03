Cincizeci și nouă de românce au fost create cu inteligența artificială, fiind de fapt identități complet false, dar care au adus peste 1,4 milioane de euro în conturile celor doi italieni care le-au creat. Femeile primeau venit minim garantat, deși în realitate nu existau. Este o înșelătorie demascată de Garda Financiară din Italia, într-un dosar fără precedent.

Cazul reprezintă o înșelătorie de proporții pe care anchetatorii italieni nu au mai întâlnit-o: 59 de identități false construite cu ajutorul inteligenței artificiale, toate pe nume false atribuite unor românce. Totul a fost construit de la zero, inclusiv figura acestor românce, buletinele, contractele de muncă și conturile bancare.

Operațiunea complicată a fost pusă la cale de doi italieni și realizată cu ajutorul a doi angajați ai statului, care sunt anchetați. Aceștia din urmă au introdus în sistem actele false ale celor 59 de românce. Fiecare avea în acte câte 5-6 copii, ceea ce le dădea dreptul la aproximativ 2.300 de euro pe lună pentru fiecare „mamă” creată cu AI. Banii ajungeau în conturile celor doi italieni care au creat schema de înșelătorie.

Autoritățile au sechestrat bunuri în valoare de peste 1,4 milioane de euro de la cei doi inculpați. Bunurile includ 10 imobile, o mașină și 93 de conturi bancare.

Editor : A.C.