Pașaport diplomatic | Ce avem de schimbat, ca să contăm în lume?

Au trecut 100 de ani de la Marea Unire, dar România, membru al Uniunii Europene, membru al NATO, încă nu îşi găseşte vocea pe plan internaţional. Un motiv poate fi şi faptul că avem tendinţa să considerăm politicile europene ca fiind externe ţării noastre şi că ce se întâmplă la alţii ne influenţează într-o mică măsură. Ce avem de schimbat, ca să contăm în lume?

Siegfried Mureşan: „Europa este viitorul nostru. În anul 2018, izolarea nu mai este o soluţie”

„Această Românie unită de Centenar este membru al Uniunii Europene, iar Europa este viitorul nostru. Trebuie să spunem oamenilor că în anul 2018, izolarea nu mai este o soluţie. Dacă credem că pentru a reuşi, pentru a ne merge bine nouă, trebuie să meargă rău vecinului nostru, aceasta este mentalitate din secolul XIX”. Declaraţia îi aparţine europarlamentarului român Siegfried Mureşan şi a fost făcută într-un interviu acordat Digi24.

Balazs Barabas: Sunt foarte multe probleme pe plan intern, nu mă refer la cele politice, ci la cele de zi cu zi, dar care pot fi trecute, se pot găsi soluţii la ele. Ce credeţi că-i lipseşte poporului român, care a demonstrat de-a lungul istoriei că poate să fie unit pentru a accelera progresul ţării?

Siegfried Mureşan: Cred că ne lipseşte o bună guvernare. Cred că ne lipsesc oamenii politici care să se trezească la ora 7:30, să-şi ia geanta şi să meargă la Parlament exact aşa cum orice alt cetăţean merge la locul său de muncă. Nu cred că poţi spune unui copil, unui tânăr să fie serios de dimineaţă, să meargă la locul de muncă, să înveţe, să fie serios, dacă vezi cocoţaţi în fruntea ţării oameni politici care nici măcar nu ştiu să vorbească corect limba română. Cred că pentru a avea o societate în care fiecare să muncească, să fie serios, avem nevoie de modele în viaţa publică, asta cred că ne lipseşte cel mai mult.

Balazs Barabas: Europa, Uniunea Europeană, se află la un moment de cotitură în istoria ei, ca să nu spun în criză. Şi România pare destul de fragmentată pe marginea unor ideologii, preferinţe politice şi aşa mai departe. Care este mesajul dvs, pentru România, în ziua Centenarului?

Siegfried Mureşan: Este evident că Uniunea Europeană este casa noastră, că perspectiva noastră de când am devenit stat membru al UE, perspectiva noastră este mai bună decât a fost oricând în ultima sută de ani şi trebuie să folosim această oportunitate. Dar evident, Uniunea Europeană trebuie îmbunătăţită, trebuie reformată, trebuie actualizată, aşa cum trebuie să-ţi renovezi şi casa din când în când, şi eu ca individ, din când în când mă perfecţionez, încerc să învăţ o nouă limbă străină, să-mi îmbunătăţesc o abilitate. Trebuie să înţelegem că această Românie unită de Centenar este membru al Uniunii Europene, iar Europa este viitorul nostru. Trebuie să spunem oamenilor că în anul 2018, izolarea nu mai este o soluţie. Dacă credem că pentru a reuşi, că pentru a ne merge bine nouă, trebuie să meargă rău vecinului nostru, asta este ceva din secolul XIX şi ştim că asemenea naţionalisme au dus la conflicte şi la război. Suntem în UE, cel mai de succes proiect de pace, care a adus 70 de ani de pace pe continentul european, trebuie să lucrăm împreună cu celelalte ţări. În timp ce o decizie este bună pentru România trebuie să fie bună şi pentru alte ţări europene şi pentru alţi vecini, Europa este casa noastră, iar construind Europa construim viitorul nostru.

Balazs Barabas: România a fost atenţionată de Parlamentul European pentru încălcarea regulilor de bază pentru statul de drept, tocmai în ajunul Centenarului Unirii. Ce şanse credeţi că are România de a-şi recăpăta demnitatea pe plan internaţional?

„Toți mă felicită pentru românii care ies în stradă să apere valorile europene”

Siegfried Mureşan: În primul rând, vreau să spun următorul lucru. De doi ani de zile, peste tot unde merg în Europa mi se spune următorul lucru: felicitări poporului român, felicitări românilor pentru modul în care ies în stradă pentru a apăra valorile europene, pentru a apăra justiţia, a apăra dreptatea, a cere stat de drept, a cere bună guvernare şi românii fac lucrurile acestea cu drapelul UE în mână. Lucrul acela este văzut şi luat în seamă peste tot în UE. Toţi îmi spun, felicitări poporului român că iese în stradă şi-şi apără destinul european, un minus pentru oamenii politici care încearcă să afecteze cursul european al României. Rezoluţia apără statul de drept din România. Demnitatea mea ca român, dacă Uniunea Europeană este alături de mine în lupta pentru dreptate, în lupta cu oamenii politici care încearcă să slăbească dreptatea, atunci demnitatea mea nu este afectată, ci dimpotrivă, mi se confirmă că sunt bun european şi că Europa este alături de noi.

Balazs Barabas: Poporul român este reprezentat în lume prin reprezentanţii săi aleşi sau numiţi, cu toate acestea România îşi pierde greutatea pe plan internaţional pe măsură ce trece timpul. Ce credeţi că ar trebui făcut pentru ca România să îşi recapete greutatea, să se impună pe plan internaţional?

Siegfried Mureşan: Peste exact o lună de zile, la 1 ianuarie 2019, vom prelua pentru întâia oară preşedinţia Uniunii Europene. Această preşedinţie este cea mai bună şansă pe care o avem de când am devenit stat membru al UE, de a influenţa agenda europeană, de a influenţa marile teme, de a pune şi teme româneşti pe agenda UE şi de a promova ţara, fiindcă, de aceea există aceste preşedinţii rotative de 6 luni de zile, ale UE, pentru ca timp de 6 luni de zile fiecare stat să fie primadona UE. Deci, ce ar trebui să facem? În primul rând, să folosim preşedinţia UE pentru a arăta Europei întreaga noastră ţară, nu doar Casa Poporului, în care vor avea loc reuniuni ministeriale, ci şi oraşe, să organizăm cât mai multe evenimente, cât mai multe reuniuni, chiar la nivel înalt de miniştri, în oraşe de provincie. Pentru că dacă totul va avea loc în Casa poporului, atunci ştiu deja de acum ce va scrie presa internaţională. Dacă vor merge ziarişti internaţionali, miniştri, diplomaţi, în oraşe de provincie, vă garantez că vor pleca plăcut surprinşi de ceea ce văd în oraşele de provincie din România. Deci, cred că trebuie să folosim această oportunitate pentru preşedinţia UE, pentru a ne promova ţara, pentru a aduce Europa cât mai aproape de cetăţean, în diferite oraşe din ţară, căci informarea, educarea, este cea mai bună armă împotriva naţionalismului, împotriva populismului şi trebuie să avem un cuvânt de spus pe marile teme europene. Mă uit în jurul meu şi văd o Federaţie Rusă tot mai agresivă, în Est. Văd o Ucraină invadată, din care Federaţia Rusă a anexat Crimeea, văd război în Orientul Mijlociu, în Siria, văd o Turcie în care valorile europene, libertatea presei, libertatea de exprimare, drepturile omului, justiţia, standardele democratice nu sunt respectate, dimpotrivă, are loc regres. Şi văd o Africă cu multe probleme, o Africă în care populaţia creşte într-un ritm mult mai mare decât creşte economia, deci Africa este un continent în care în fiecare an mai mulţi tineri de 18 ani caută locuri de muncă, decât cei care găsesc locuri de muncă. Ce încerc să spun, este că dacă mă uit în jur văd o serie de probleme. Rusia, Ucraina, Orientul Mijlociu, Turcia, Africa şi este clar că tuturor acestor probleme Uniunea Europeană este mult mai poziţionată să răspundă împreună, ca un bloc de 27 de state, decât poate răspunde oricare dintre noi separat. Din păcate noi în România, consumăm în fiecare zi mult prea multă politică internă, discutăm despre cutare sau cutare om politic şi nu avem poziţii conturate pe marile teme. Vă spun foarte clar că, în momentul de faţă avem tendinţe pe termen lung, care vor schimba în mod radical societatea, în următorii 20-30 de ani. De la schimbările de climă, la digitalizare, la demografia negativă în Europa, adică populaţie scăzândă şi demografie crescândă în Africa, adică tot mai mulţi oameni, cărora dacă nu le oferim o perspectivă acolo cărora, riscăm să vină peste noi pentru că suntem în continuare continentul unde este cel mai bine să trăieşti. Avem cele mai generoase sisteme sociale, în SUA nu există concediu de maternitate, de pildă. Ce încerc să spun este că există tendinţe care vor influenţa fundamental mersul omenirii. Digitalizarea, natalitate negativă la noi, pozitivă în jur, schimbări de climă şi aşa mai departe. Şi trebuie să devenim o voce pe aceste teme, dacă vrem să contăm. Dacă noi ne hârjonim doar cu aceste teme şi consumăm politică internă în felul în care o consumăm, nu devenim o voce pe marile teme. Trebuie să devenim o voce pe marile teme pentru a căpăta greutate şi credibilitate în plan internaţional.

Balazs Barabas: Politicile europene, modul în care instituţiile europene funcţionează este extrem de complex, de complicat, greu de explicat oamenilor. În ce măsură credeţi că populaţia României este interesată de politicile europene, de ceea ce se întâmplă?

Siegfried Mureşan: Cred că oamenii politici de la noi, care nu ştiu cum funcţionează UE, nu ştiu să influenţeze deciziile europene în binele românilor şi nu ştiu să reprezinte bine România în Europa, aceşti oameni politici au spus poporului următorul lucru: nu contează temele europene, românii nu sunt interesaţi de temele europene şi vin chiar şi în campanie pentru europarlamentare doar cu teme româneşti. Eu vă spun următorul lucru, eu merg mult prin ţară acum şi am întâlniri cu cetăţenii, pe teme europene şi peste tot, indiferent că este Bihor, Braşov, Sibiu sau Galaţi, Tulcea, Constanţa, oamenii sunt interesaţi de teme europene, dacă le aşezi în faţă un politician care ştie să le explice care sunt marile teme europene şi care este este impactul direct asupra vieţii lor. Deci, politicienii care nu se pricep la Europa ne-au spus, ştii, pe oameni nu-i interesează, hai să discutăm în continuare doar teme româneşti, este o mare greşeală, oamenii sunt interesaţi, iar faptul că temele europene nu sunt prezente în spaţiul public, nu este vina mass-media, este vina politicienilor care nu ştiu să le prezinte în mod corespunzător. În plus, vă mai spun un lucru. Eu am o maşină, un autoturism, un Volkswagen Golf, de 8 ani de zile, din 2010. Pornesc cheia şi vin cu maşina la birou în fiecare dimineaţă. Nu ştiu exact ce se întâmplă în acel motor, dar ştiu că maşina merge şi am încredere că mă duce la destinaţie. La fel este şi cu instituţiile Uniunii Europene. Adică, oamenii nu ştiu exact cum luăm decizii, între Comisie, Consiliu, Parlament, când Comisia propune ceva, Consiliul, Parlamentul negociază, agrează şi aşa mai departe. Mi se pare că este firesc că pe oameni nu-i interesează în detaliu cum funcţionează acest motor în interior, dar trebuie să dăm oamenilor încredere că acest motor funcţionează bine şi funcţionează în interesul lor şi că produsul final, legile pe care le adoptăm, sunt importante pentru ei şi că le schimbă viaţa în bine, asta trebuie să explicăm oamenilor.

Citiți și:

Etichete:

,

,

,