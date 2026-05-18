Video Percheziții de amploare în București și trei județe, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și violențe

politisti la perchezitii
Foto: Captură Digi24

Poliţiştii din Ilfov au făcut luni 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar care vizează infracţiuni de violenţă şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În urma descinderilor, anchetatorii au găsit un pistol, substanţe vegetale cu efect psihoactiv şi mai multe cuţite şi obiecte contondente.

Poliția Română a precizat că perchezițiile au avut loc într-o cauză penală privind tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi lovirea sau alte violenţe.

Potrivit sursei citate, sunt vizate mai multe persoane cercetate pentru activitate infracţională, urmând să fie executate cinci mandate de aducere.

Totodată, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate până în acest moment, au fost descoperite şi ridicate de către poliţişti un pistol, substanţe vegetale susceptibile de a avea efect psihoactiv şi mai multe obiecte tăietoare-înţepătoare şi contondente.

Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi al celor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Editor : Ș.A.

