Petrecerea organizată de Diana Șoșoacă cu ocazia zilei sale de naștere a fost oprită de polițiști și jandarmi, după ce europarlamentara a aprins artificii și a pus muzică la volum ridicat într-o zonă securizată din apropierea Ambasadei Ucrainei și a Ministerului Afacerilor Externe. Șefa SOS, care a împlinit 50 de ani, riscă sancțiuni pentru deranjarea ordinii publice și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice.

Potrivit imaginilor apărute pe rețelele sociale, la petrecere au participat mai multe persoane, iar atmosfera a fost una de festival: muzică live, hore improvizate în stradă și artificii aprinse chiar lângă clădiri cu regim special de securitate. Participanții au filmat momentul în care eurodeputata apare dansând, în timp ce oamenii se strâng în jurul ei.

Intervenția polițiștilor a avut loc în momentul în care zgomotul și artificiile au depășit limitele legale. În imagini se vede agenții încearcă să discute cu Diana Șoșoacă, în timp ce aceasta ridică tonul și gesticulează. La fața locului au ajuns și jandarmi, care au sprijinit echipajele de ordine publică.

Diana Șoacă riscă să fie sancționată pentru deranjarea ordinii publice și pentru folosirea ilegală a materialelor pirotehnice într-o zonă cu securitate sporită.

Editor : Ș.A.