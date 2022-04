Piedone se afla în aeronava pentru care s-a anunțat alerta cu bombă: "Soția mi-a spus: au înconjurat avionul cu mitraliere"

Cristian Popescu Piedone se afla în avionul vizat de o alertă cu bombă, vineri dimineață. El a susținut că nu avea intenția să fugă din țară în contextul anunțatei decizii în dosarul Colectiv, ci că pleca cu soția în Italia.

"S-a anunțat avertizare de bombă când eram urcat deja în avion. Soția mi-a spus: <tată, au început să înconjoare avionul cu mitraliere>. M-am uitat pe geam.... tot serviciul antitero.

Am urcat în avion, avionul a stat 10 – 15 minute, după care au golit tot avionul că e alertă cu bombă, am făcut un control la controlul de rutină și am așteptat să ne urcăm în autobuz.

Înainte de asta, a venit un polițist, mi-a spus să îl urmez. Mi s-a spus că am un mandat de aducere.

M-am urcat în mașină și am venit la sediul DNA, aici mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect și cauza dosarului.

Nu am dat azi nicio declarație. Denunțătorul e fostul primar Daniel Florea. Se pare că s-a denunțat singur", a declarat Piedone.

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost săltat, vineri, de procurorii anticorupție din Aeroportul Otopeni și a fost dus la Direcția Națională Anticorupție în baza unui mandat de aducere. Edilul se pregătea să plece din țară cu patru zile înainte ca instanța să dea o decizie finală în dosarul Colectiv, în care el a fost deja condamnat în primă instanță la închisoare cu executare.

