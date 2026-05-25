Ursula von der Leyen merge în Lituania pentru discuţii privind criza dronelor

Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
„Ameninţările sunt complet inacceptabile”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marţi în Lituania, ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autorităţile să le recomande cetăţenilor să se adăpostească în subsoluri şi în adăposturi antiaeriene.

Von der Leyen urmează să se întâlnească cu şefii de stat şi de guvern din ţările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, au declarat pentru Politico trei oficiali care au cunoştinţă despre vizită şi care au dorit să rămână anonimi pentru a putea împărtăşi detalii. Comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, se va deplasa, de asemenea, în Lituania, mai scrie publicația menționată, potrivit News.ro.

Pe lângă manifestarea „solidarităţii cu statele baltice”, vizita se va concentra pe consolidarea capacităţilor comune de apărare prin intermediul programelor emblematice de finanţare şi planificare ale Comisiei, a declarat unul dintre oficiali.

Lituania a emis miercuri o alertă aeriană după ce o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei ţării cu Belarus, ceea ce a dus la activarea misiunii NATO de patrulare aeriană în Ţările Baltice.

Incidentul a avut loc după ce două drone ucrainene, îndreptate spre Rusia, s-au prăbuşit luna aceasta peste un depozit de petrol nefolosit din Letonia — declanşând o criză care a dus la prăbuşirea coaliţiei de guvernare. Un avion al NATO a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei săptămâna trecută.

„Ameninţările publice ale Rusiei la adresa statelor noastre baltice sunt complet inacceptabile”, a declarat von der Leyen într-un mesaj publicat săptămâna trecută pe reţelele de socializare. „Rusia şi Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viaţa şi securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate şi fermitate.”

Cele trei ţări baltice au avertizat că Moscova încearcă să profite de aceste incidente pentru a crea o ruptură între Ucraina şi aliaţii săi din UE — emiţând o declaraţie comună în care au respins „campania flagrantă de dezinformare a Rusiei şi acuzaţiile fabricate în urma încălcărilor spaţiului aerian, pe care Rusia le foloseşte fără ruşine pentru a-şi masca eşecurile militare”.

În februarie, UE a lansat un plan de consolidare a statelor sale de frontieră, pe fondul îngrijorărilor că războiul Rusiei în Ucraina şi tacticile hibride riscă să afecteze economiile locale. Comisia Europeană lucrează, de asemenea, la planuri menite să ajute ţările să-şi consolideze capacităţile de apărare aeriană prin scheme comune de achiziţii şi dezvoltare.

Un avion militar, în care se afla ministrul britanic al Apărării, afectat de bruiaj în apropierea Rusiei. Care au fost consecințele

