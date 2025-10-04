Live TV

Plimbare cu trotineta electrică, doar cu asigurare. ASF susține introducerea unei astfel de obligații

Data actualizării: Data publicării:
o fata merge pe trotineta electrica
Foto: Profimedia

Trotinetele electrice sunt din ce în ce mai căutate de români. Dar legislația permisivă și uneori inconștiența poate duce la tragedii - 7 oameni au murit anul acesta în accidente de trotinere. După ce Titi Aur a propus introducerea RCA pe codul numeric personal al celui care se urcă pe trotinere, acum și reprezentanții ASF par să îmbrățișeze ideea asigurării pentru trotinete.

Autoritatea de Supraveghere Financiară susține introducerea asigurării RCA pentru cei care folosesc trotinetele electrice, relatează Amalia Dobre, jurnalist Digi24.

Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții ASF au spus că de aproape doi ani există deja o directivă europeană care obligă toate statele Uniunii Europene să introducă asigurarea obligatorie pentru conducătorii de trotinete, dar statul român încă nu a modificat legislația.

În contextul numărului ridicat de accidente, Titi Aur a venit cu propunerea ca toți cei care se urcă pe astfel de trotinete electrice să aibă asigurare pe numele lor, nu pe vehicul, iar polița să se scumpească în caz de accident.

Datele ne mai arată că în România, de la începutul acestui an, 1.600 de persoane au fost rănite în accidente cu trotinete, iar alte șapte au decedat.

