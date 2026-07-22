Parlamentul bulgar a aprobat desfăşurarea a până la 8 aeronave-cisternă americane KC-135 şi a 250 de militari la baza aeriană Bezmer

Parlamentul de la Sofia a aprobat miercuri prezenţa în Bulgaria a până la opt avioane de realimentare KC-135 ale Forţelor aeriene americane şi a echipajelor lor, până la 250 de militari înarmaţi şi dotaţi cu muniţie, la baza aeriană Bezmer între 24 iulie şi 1 octombrie 2026, în sprijinul operaţiunilor americane în Orientul Mijlociu. Propunerea a fost înaintată de Consiliul de miniştri.

Parlamentul i-a cerut, de asemenea, prim-ministrului să organizeze desfăşurarea personalului şi echipamentului.

Decizia a fost aprobată de 136 de deputaţi: 121 de la Bulgaria progresistă şi 15 de la Mişcarea pentru drepturi şi libertăţi (MRF). Treisprezece parlamentari au votat împotriva propunerii - grupul parlamentar Vazrazhdane şi unul de la Bulgaria progresistă - în timp ce doi parlamentari de la Bulgaria progresistă s-au abţinut.

Formaţiunile GERB-UDF, Bulgaria democrată şi Continuăm schimbarea nu au luat parte la vot.

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Potrivit raportului Comisiei pentru apărare a Parlamentului, implementarea deciziei nu va necesita aprobarea de cheltuieli suplimentare pentru bugetul Ministerului Apărării pe 2026 în detrimentul altor alocări în cadrul bugetului de stat.

Baza aeriană Bezmer (IATA: JAM, ICAO: LBIA) este o importantă bază militară a Forțelor Aeriene Bulgare, situată în sud-estul Bulgariei, în regiunea Iambol. Deschisă inițial în timpul Primului Război Mondial, baza servește în prezent ca facilitate de utilizare comună între Bulgaria și Statele Unite, în baza unui acord bilateral de cooperare în domeniul apărării semnat în 2006.

Misiune principală este de a găzdui Baza 22 de Atac a aviației bulgare, operând în principal avioane de atac la sol de tip Su-25. Baza face parte dintr-un plan amplu de extindere militară pentru flancul estic al NATO, urmând să fie conectată cu noua bază multinațională de la Kabile pentru a găzdui grupuri de luptă aliate.

Editor : Sebastian Eduard