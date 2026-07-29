Nivelul record de scăzut al Dunării scoate la iveală o descoperire spectaculoasă în Bulgaria. Ce au găsit specialiștii

Rămășițele a ceea ce se crede a fi un mamut preistoric au fost descoperite în nordul Bulgariei, după ce nivelul apelor Dunării a scăzut la un minim istoric, a relatat miercuri agenția de știri BTA, citând istorici, transmite Reuters.

Rămășițele animalului au fost găsite miercuri de un locuitor al satului Ryahovo, care a observat descoperirea neobișnuită pe albia râului. Sătenii au alertat apoi specialiștii de la Muzeul Regional de Istorie din orașul vecin Ruse.

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Directorul muzeului, Nikolay Nenov, a declarat pentru BTA că experții trimiși la fața locului au identificat o mandibulă, două colți și, posibil, o coastă de mamut, și că oasele vor fi prelevate joi pentru examinări suplimentare, în vederea stabilirii cu precizie a originii și vechimii descoperirii.

„Nu aș numi-o o senzație, dar orice descoperire a unor astfel de rămășițe antice este foarte importantă pentru știință”, a spus Nenov, adăugând că se crede de mult timp că situl era o mlaștină unde animalul a murit probabil cu mii de ani în urmă.

Nivelul apelor Dunării a scăzut la minime record în ultimele săptămâni, în urma valurilor de căldură prelungite și a secetei din această vară, care au afectat râurile din întreaga Europă, inclusiv cursuri de apă importante precum Rinul.

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Editor : Ana Petrescu