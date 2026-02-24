Live TV

Poliţia de Frontieră: Sistemul de intrare/ieşire (EES), operaţional la toate punctele frontierei. Se vor colecta date biometrice

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0861313663
Noile controale UE la frontieră afectează călătorii din SUA și Marea Britanie. Aeroporturile avertizează asupra întârzierilor. Foto: Profimedia
Din articol
EES gestionează șederea persoanelor din state non UE Se colectează date biometrice

Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de intrare/ieşire (EES) va deveni operaţional, din 2 martie, la toate punctele de trecere a frontierei.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, din 2 martie, sistemul Entry/Exit (EES) se va extinde şi la celelalte puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova: Albiţa, Bumbăta, Galaţi (rutier), Galaţi (feroviar), Iaşi (feroviar), Sculeni; Serbia: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orşova, Porţile de Fier II, Stamora-Moraviţa (feroviar); Ucraina: Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar), Vicşani (feroviar), dar şi se la frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanţa, Constanţa-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina; frontiera aeriană: Aeroport ”Henri Coandă” - Otopeni; frontiera fluvială (Dunărea): Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Sistemul a fost introdus etapizat, începând din 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în punctele de trecere, acesta urmând să fie operaţionalizat la nivelul întregii frontiere externe a României, asigurând aplicarea unitară şi eficientă a procedurilor de control.

„Reamintim faptul că EES este un sistem electronic modern care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire ale cetăţenilor statelor terţe admişi pentru şederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii autorizate”, arată sursa citată.

EES gestionează șederea persoanelor din state non UE

Sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente, dar modernizează gestionarea frontierelor în ţările europene, prin înregistrarea electronică a intrărilor şi ieşirilor resortisanţilor din ţări terţe sau a refuzului intrării, eficientizează controalele la frontieră, îmbunătăţind treptat experienţa călătorilor, combate în mod eficace fraudele de identitate prin colectarea de date biometrice, îmbunătăţeşte securitatea în cadrul UE, contribuie la combaterea terorismului şi a formelor grave de criminalitate organizată, acţionând ca un instrument de verificare a identităţii.

EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu sunt membre ale Uniunii Europene) admişi pentru şederi pe termen scurt, inclusiv cetăţenilor din Republica Moldova, precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor Uniunii care nu deţin un permis de şedere.

Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor: copiii sub 12 ani; persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidenţa sistemului cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere sau o viză de lungă şedere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene; membrii de familie ai cetăţenilor UE care deţin un permis de şedere.

Se colectează date biometrice

La prima intrare după operaţionalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră, pe termen lung.

În situaţia îndeplinirii condiţiilor legale de intrare, accesul va fi permis şi înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem şi comunicat persoanei în cauză.

Datele colectate în cadrul EES sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere, cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor, conform cadrului legal aplicabil.

Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepţii de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: imaginile cu Donald Trump fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia poate folosi mine antipersonal la frontiera cu Belarusul. Tusk: „Un proiect crucial pentru securitatea noastră”
Poland Belarus Balloons
Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus
Ce sunt datele biometrice. Foto Getty Images
Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale
o femeie cu bancnote in mana
Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate
07.08.2026, New York City
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să îşi declare activitatea de pe reţelele sociale din ultimii cinci ani
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a...
Ultimele știri
Ministrul Agriculturii, acuzat că a „furat” o idee propusă de AUR și a prezentat-o la Bruxelles. Reacția lui Florin Barbu
Limitarea produselor marcă proprie ar putea duce la scumpiri. Vicepreședintele ANCMMR: „Este o măsură intruzivă asupra pieței libere”
Câți soldați ruși au murit în patru ani de război (investigație BBC și Mediazona). Anul 2025 a fost cel mai sângeros
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...