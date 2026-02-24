Poliţia de Frontieră: Sistemul de intrare/ieşire (EES), operaţional la toate punctele frontierei. Se vor colecta date biometrice

Poliţia de Frontieră anunţă că Sistemul de intrare/ieşire (EES) va deveni operaţional, din 2 martie, la toate punctele de trecere a frontierei.



Potrivit Poliţiei de Frontieră, din 2 martie, sistemul Entry/Exit (EES) se va extinde şi la celelalte puncte de trecere a frontierei cu Republica Moldova: Albiţa, Bumbăta, Galaţi (rutier), Galaţi (feroviar), Iaşi (feroviar), Sculeni; Serbia: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orşova, Porţile de Fier II, Stamora-Moraviţa (feroviar); Ucraina: Halmeu (feroviar), Isaccea, Tulcea (portuar), Vicşani (feroviar), dar şi se la frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanţa, Constanţa-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina; frontiera aeriană: Aeroport ”Henri Coandă” - Otopeni; frontiera fluvială (Dunărea): Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Sistemul a fost introdus etapizat, începând din 12 octombrie 2025, prin extindere graduală în punctele de trecere, acesta urmând să fie operaţionalizat la nivelul întregii frontiere externe a României, asigurând aplicarea unitară şi eficientă a procedurilor de control.

„Reamintim faptul că EES este un sistem electronic modern care înregistrează data şi locul de intrare şi de ieşire ale cetăţenilor statelor terţe admişi pentru şederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii autorizate”, arată sursa citată.

EES gestionează șederea persoanelor din state non UE

Sistemul nu modifică drepturile de călătorie existente, dar modernizează gestionarea frontierelor în ţările europene, prin înregistrarea electronică a intrărilor şi ieşirilor resortisanţilor din ţări terţe sau a refuzului intrării, eficientizează controalele la frontieră, îmbunătăţind treptat experienţa călătorilor, combate în mod eficace fraudele de identitate prin colectarea de date biometrice, îmbunătăţeşte securitatea în cadrul UE, contribuie la combaterea terorismului şi a formelor grave de criminalitate organizată, acţionând ca un instrument de verificare a identităţii.

EES se aplică cetăţenilor statelor terţe (care nu sunt membre ale Uniunii Europene) admişi pentru şederi pe termen scurt, inclusiv cetăţenilor din Republica Moldova, precum şi membrilor de familie ai cetăţenilor Uniunii care nu deţin un permis de şedere.

Sunt exceptaţi de la prelevarea amprentelor: copiii sub 12 ani; persoanele pentru care prelevarea amprentelor este fizic imposibilă.

Nu intră sub incidenţa sistemului cetăţenii statelor terţe care deţin un permis de şedere sau o viză de lungă şedere eliberată de un stat membru al Uniunii Europene; membrii de familie ai cetăţenilor UE care deţin un permis de şedere.

Se colectează date biometrice

La prima intrare după operaţionalizarea sistemului, vor fi colectate datele biometrice pentru crearea unui dosar individual. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat pe baza datelor deja înregistrate, contribuind la reducerea timpului de procesare la frontieră, pe termen lung.

În situaţia îndeplinirii condiţiilor legale de intrare, accesul va fi permis şi înregistrat electronic, iar persoana va fi informată cu privire la durata autorizată a şederii. În caz contrar, refuzul intrării va fi înregistrat în sistem şi comunicat persoanei în cauză.

Datele colectate în cadrul EES sunt stocate pentru o perioadă de 3 ani sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depăşirii duratei legale de şedere, cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor. Persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor, conform cadrului legal aplicabil.

Pentru a evita întârzierile în procesul de control la trecerea frontierei, persoanele care beneficiază de excepţii de la implementarea în sistemul EES sunt rugate să prezinte, încă de la momentul controlului, documentele justificative care atestă acest statut.

