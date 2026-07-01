Rusia suspendă de urgență traficul feroviar la frontierele cu Finlanda, Estonia și Letonia

Guvernul rus a emis un decret oficial prin care dispune suspendarea temporară a tuturor mișcărilor prin anumite puncte de control feroviare de-a lungul frontierelor sale cu Finlanda, Estonia și Letonia, începând cu 1 iulie, scrie united24media.com.

Decretul oficial prevede: „Se suspendă temporar, începând cu 1 iulie 2026, circulația persoanelor, vehiculelor, mărfurilor și încărcăturilor prin punctele de control feroviare de la frontiera de stat a Federației Ruse pe anumite secțiuni ale frontierei de stat a Federației Ruse, conform listei din anexă”, relatează TASS.

Documentul privind închiderea punctelor de frontieră Foto: NEXTA/X

Pe tronsonul de frontieră dintre Rusia și Finlanda, operațiunile vor fi întrerupte la cinci puncte de control feroviar specifice. Printre acestea se numără Viborg din regiunea Leningrad, Viarțilia din Carelia, Liuttia din Carelia, Sankt Petersburg-Finliandski din Sankt Petersburg și Svetogorsk din regiunea Leningrad.

Suspendarea afectează, de asemenea, punctele de control feroviar unice de pe restul secțiunilor de frontieră. La frontiera dintre Rusia și Estonia, operațiunile vor fi întrerupte la punctul de control Peciori-Pskovskiie din regiunea Pskov, în timp ce la frontiera dintre Rusia și Letonia, punctul de control Pitalovo din regiunea Pskov va fi închis.

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a primit instrucțiuni să notifice în mod oficial guvernele Finlandei, Estoniei și Letoniei cu privire la punerea în aplicare a acestei decizii.

Anterior, Poliția și Serviciul de Graniță din Estonia (PPA) au instalat primul echipament staționar de detectare și monitorizare a dronelor de-a lungul frontierei țării cu Rusia.

Conform unui comunicat de presă al Ministerului de Interne, aceste dispozitive inițiale au fost amplasate pe trei secțiuni specifice ale frontierei terestre din sud-est, acoperind zona cuprinsă între punctul tripartit Estonia-Letonia-Rusia și Luhamaa.

Pentru a completa aceste instalații fixe, PPA a introdus, de asemenea, sisteme radar mobile montate pe remorci, care au fost reconfigurate special pentru a urmări și a asigura protecția împotriva amenințărilor reprezentate de dronele care zboară la altitudine joasă.

Editor : M.C