Gibraltar intră într-o nouă eră odată cu eliminarea controalelor la frontiera cu Spania

Mii de lucrători care traversează zilnic granița dintre Spania și enclava britanică Gibraltar vor intra miercuri într-o nouă eră, odată cu intrarea în vigoare a tratatului privind libera circulație, care va elimina controalele la frontieră, care au constituit mult timp o sursă de tensiune, scrie France 24.

Acest acord a fost semnat în cele din urmă marți la Bruxelles, la mai bine de șase ani după ce britanicii au părăsit oficial Uniunea Europeană.

Cu doar aproximativ 40.000 de locuitori, acest mic teritoriu britanic situat în extremitatea sudică a Peninsulei Iberice depinde de cei 15.500 de lucrători transfrontalieri care sosesc zilnic din Spania și care reprezintă aproape jumătate din forța sa de muncă.

În orele de vârf se pot forma cozi lungi la frontiera terestră, unde se verifică documentele, în special în perioadele de tensiune dintre Regatul Unit și Spania, care revendică suveranitatea asupra Gibraltarului.

Însă aceste controale vor fi eliminate începând de miercuri, 15 iulie, când va intra în vigoare acordul încheiat în cele din urmă între Bruxelles și Londra, după ani de negocieri complexe.

O frontieră mai fluidă va facilita companiilor din Gibraltar angajarea și păstrarea lucrătorilor care locuiesc în Spania, întrucât „neplăcerile” legate de trecerea frontierei pot fi „considerabile”, a declarat pentru AFP Owen Smith, președintele Federației Întreprinderilor Mici din Gibraltar.

Pe lângă demolarea gardului istoric care separă Gibraltar de La Línea de la Concepción, se instituie un dublu control al pasagerilor la aeroportul și portul din istm și se pune capăt controalelor asupra persoanelor și mărfurilor la frontieră, scrie El Español.

La Línea de la Concepción este un oraș și municipiu în provincia Cádiz, regiunea Andaluzia, sudul Spaniei.

Numele său înseamnă, literal, „Linia Neprihănitei Zămisliri”. Termenul „La Línea” face referire la fâșia de pământ (istmul) care separă Spania continentală de teritoriul britanic Gibraltar, orașul fiind principalul punct de trecere al frontierei către acesta.

„Ultimul zid”

Este „un acord care deschide o nouă eră pentru Gibraltar și Campo de Gibraltar, oferind posibilități enorme după trei secole”, a subliniat marți ministrul spaniol al Afacerilor Externe, José Manuel Albares, la postul de radio Cadena Ser.

Președintele Guvernului spaniol, Pedro Sánchez, are în program să viziteze miercuri zona de frontieră, unde, în ultimele săptămâni, lucrătorii au îndepărtat treptat vechiul gard metalic care separa cele două teritorii.

„În sfârșit, după sute de ani, se va putea dărâma ultimul zid care mai există în interiorul Uniunii Europene, și anume gardul din Campo de Gibraltar”, se bucurase liderul socialist în luna mai, în cadrul unui eveniment al partidului său.

Ministrul principal al Gibraltarului, Fabian Picardo, a salutat la rândul său acest acord care presupune eliminarea „barierelor fizice dintr-o epocă trecută marcată de tensiuni”, dar care permite enclavei să păstreze „cheile” de la „poarta sa principală”.

„Sabia lui Damocles”

Dictatorul spaniol Francisco Franco (1939-1975) a închis această frontieră în 1969, după ce Gibraltar a decis, printr-un referendum, cu o largă majoritate, să rămână sub dominație britanică.

Închiderea, care a durat 13 ani, a întrerupt traficul zilnic al lucrătorilor din Spania către Gibraltar și a separat familiile.

De atunci, cozile lungi la granița dintre Gibraltar și Spania au reapărut ocazional în perioadele în care tensiunile diplomatice privind suveranitatea teritoriului au determinat Spania să înăsprească controalele.

„Este important ca această sabie a lui Damocles să dispară”, a declarat Manuel Triano Paulete, secretarul general al sindicatului Comisiones Obreras din regiunea spaniolă Campo de Gibraltar, care înconjoară teritoriul britanic.

Cu o economie bazată pe serviciile financiare și sediile companiilor de jocuri de noroc online, micul Gibraltar are unul dintre cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor din lume.

Apropierea sa a reprezentat mult timp o oportunitate de angajare pentru locuitorii regiunii andaluze învecinate Campo de Gibraltar, care a avut, din punct de vedere istoric, una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului din Spania.

Regatul Unit a părăsit UE în 2020, lăsând nerezolvată relația dintre blocul european și Gibraltar, care a fost, din punct de vedere istoric, o bază militară britanică strategică datorită poziției sale la intrarea în Marea Mediterană.

La sfârșitul acelui an, Madridul și Londra au ajuns in extremis la un acord provizoriu care a permis menținerea liberei circulații la frontiera dintre Spania și Gibraltar, dar semnarea unui pact definitiv a întârziat să se concretizeze.

Spania a cedat Gibraltarul Coroanei Britanice în 1713, în cadrul Tratatului de la Utrecht, dar nu a încetat niciodată să-și revendice suveranitatea asupra stâncii, ceea ce generează tensiuni recurente între Madrid și Londra.

Editor : M.C