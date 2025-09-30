Administrația Prezidențială își reduce cheltuielile cu 17,5 milioane de lei. Nicușor Dan: Statul trebuie să dea primul exemplu

Administrația Prezidențială contribuie cu 17,5 milioane de lei la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare, potrivit unui comunicat de presă. Obiectivul inițial al reducerii de cheltuieli era de 20 de milioane de lei, dar instituția transmite că suma agreată reprezintă „un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor”. Președintele Nicușor Dan afirmă că „statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate”.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, arată comunicatul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan afirmă că suma înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, „o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituției”.

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. E normal ca și Administrația Prezidențială să participe la acest efort colectiv. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț.

Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a mai transmis Președintele Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială mai transmite că își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României.

Editor : Alexandru Costea