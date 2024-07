Ambasadoarea SUA la București laudă România: „A depășit toate așteptările în calitate de membru NATO”

România a depăşit toate aşteptările în calitate de membru NATO, a declarat miercuri, la recepţia de Ziua Independenţei, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Kathleen Kavalec.

„Felicitări României pentru celebrarea a 20 de ani în NATO în acest an. După cum a spus recent preşedintele Biden, România a depăşit toate aşteptările ca aliat puternic. Aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim cu dumneavoastră, săptămâna viitoare, cea de a 75-a aniversare a NATO, o alianţă care a devenit mai mare, mai puternică şi mai unită ca niciodată”, a afirmat diplomatul american.

Ea a amintit de războiul de la graniţă şi a mulţumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Pe măsură ce sărbătorim în această seară, onorăm tenacitatea şi speranţa ambelor noastre naţiuni. Gândul nostru se îndreaptă, de asemenea, către prietenii noştri din Ucraina, care continuă să sufere din cauza războiului ilegal, neprovocat şi oribil declanşat de Rusia. Vom fi mereu recunoscători poporului şi guvernului român pentru sprijinul neclintit acordat poporului ucrainean în momentul lor de cumpănă. Aţi oferit un sprijin umanitar, politic, economic şi militar semnificativ vecinilor dumneavoastră. Şi ştiu că România este pregătită să ajute la reconstrucţia Ucrainei atunci când va veni acel moment de importanţă majoră”, a spus Kavalec.

De asemenea, diplomatul american a subliniat importanţa democraţiei.

„Angajamentul nostru comun faţă de democraţie este în centrul atenţiei în acest an”

„Angajamentul nostru comun faţă de democraţie este în centrul atenţiei în acest an, deoarece peste 60 de ţări - care cuprind aproape jumătate din populaţia lumii - organizează alegeri, inclusiv în ţările noastre”, a punctat ea.

Tema recepţiei din acest an de Ziua Independenţei este „Let's got to the movies!” pentru a sărbători cooperarea româno-americană în domeniul cinematografiei.

„Înainte de Revoluţia din 1989, pentru mulţi români filmele americane erau o fereastră rară şi preţioasă către lumea exterioară. Ele erau o sursă de inspiraţie, oferind speranţă şi o conexiune la experienţa umană mai largă, dincolo de graniţele României”, a menţionat ambasadoarea.

De altfel, în curtea Ambasadei SUA au fost expuse costume, automobile şi chiar o canoe, care au fost folosite în producţii americane realizate în România, printre care „Hatfield & McCoys”, „Wednesday”, „Cold Mountain”. Invitaţii se pot fotografia cu decupaje ale imaginii celebrei statuete Oscar.

Ambasadoarea SUA a spus că pentru recentul serial „The Gray House” centrul Bucureştiului a „devenit” centrul Richmondului din anii 1860.

Kavalec şi-a amintit când l-a întâlnit pe Francis Ford Coppola în Bucureşti şi a evidenţiat importanţa facilităţilor financiare pentru industria cinematografiei.

„Salutăm decizia recentă a guvernului român de a reînfiinţa un program de stimulente pentru realizarea de filme, care sperăm să atragă mai multe producţii de film americane în România”, a precizat diplomatul american, care a afirmat că „în această seară, toată lumea este un star”.

