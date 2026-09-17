Anamaria Gavrilă: POT va susţine un guvern „tehnocratic”

Partidul Oamenilor Tineri va susţine un Guvern „tehnocratic” desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, joi, preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, după consultările de la Palatul Cotroceni privind nominalizarea unui prim-ministru.

Anamaria Gavrilă a afirmat că POT susţine demersuri care să aducă stabilitatea în societatea românească, care „vor ajunge să aducă ceea ce îşi doresc românii” - buget, rectificare de buget.

„Noi vom susţine un Guvern tehnocratic desemnat de preşedintele Nicuşor Dan”, a spus Anamaria Gavrilă după ce a ieșit de la consultările de la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a chemat astăzi partidele și formațiunile politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni.

„Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus șeful statului într-o apariție publică de la începutul acestei săptămâni.

PSD și AUR și-au asumat, pe rând, guvernarea, în timp ce PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a arătat deschis pentru a negocia cu cel care va fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru susținerea în Parlament.

Editor : B.P.