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Exclusiv Ionuț Pucheanu, despre Siegfried Mureșan premier desemnat: Dacă își dorește voturile de la PSD, ar trebui refăcută alianța

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Ionuț Pucheanu Foto: Inquam Photos
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Primarul Galațiului, liderul local al PSD Ionuț Pucheanu, a reiterat, joi, mesajul PSD că social-democrații vor susține doar un guvern din care fac parte, după ce Nicușor Dan a anunțat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan ca premier însărcinat să formeze un guvern.

„Primul pas pe care ar trebui să-l facă e să-și dea demisia din funcția de europarlamentar, să vină să-și facă treaba, să scoată țara din necazul în care a băgat-o Bolojan. 

Suntem dispuși să dialogăm. Nu vom putea susține un guvern din care nu facem parte. Dacă își dorește voturile de la PSD, ar trebui refăcută alianța”, susține Ionuț Pucheanu. 

„Spre deosebire de cei de la PNL, n-am făcut congres pentru a avea o hotărâre cvasiunanimă de vot împotriva PNL, USR sau oricărui partid. Singurul lucru pe care l-am cerut e ca eventualul guvern să conțină și miniștri de la PSD. 

Editor : Alexandru Costea

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