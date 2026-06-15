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Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum până marți dimineața să-și depună mandatul

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Adrian Veștea a fost propus de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Foto: presidency.ro

Premierul desemnat Adrian Veştea a spus din nou luni seara, după încheierea şedinţei conducerii PNL, că nu îşi depune mandatul. Reacția vine după ce președintele PNL, Ilie Bolojan, i-a dat un ultimatum până marți la ora 10.00 să renunțe la poziția de premier desemnat, altfel va fi exclus din partid.

„Tocmai ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național, alături de deputații și senatorii PNL, primarii și președinții CJ, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a scris el pe Facebook.

„Nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului”, a continuat el.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un „act ostil” sau o încercare de rupere a partidului. Nu am construit nimic împotriva colegilor mei și nu urmăresc o confruntare internă. Guvern minoritar? Nu sunt vremuri pentru așa ceva. Am răspuns unei responsabilități într-un moment în care țara are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a adăugat Veștea.

„Partidele și liderii se pot afla, uneori, pe poziții diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a încheiat el.

Editor : M.B.

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