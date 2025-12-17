Live TV

DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne

Data actualizării: Data publicării:
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
Foto: Inquam Photos / George Călin

AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. 

Deputaţii AUR au depus, miercuri, în plen, o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat deputatul Dan Tanasă. 

Moţiunea este intitulată „Dreptate pentru România - justiţia trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetăţenilor”. 

Moţiunea simplă este iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi, conform listei de semnături anexată, a precizat deputatul AUR, conform Agerpres. Moțiunea poate fi consultată AICI.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a depus, miercuri, în plenul Senatului, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

„Domnule preşedinte, vă rog să luaţi act că depunem astăzi moţiunea simplă intitulată «România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu». Moţiunea este însoţită de 42 de semnături de susţinere şi vă rugăm să programaţi dezbaterea şi votul”, a afirmat Peiu. 

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă depusă de grupul parlamentar AUR va fi dezbătută şi votată luni, 22 decembrie. Moțiunea poate fi consultată AICI.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii vechiului sistem: Trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50%
Cătălin Predoiu Kash Patel
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. S-a decis constituirea unui task force pe mai multe planuri
manifest AUR
Decalogul lui Simion. AUR a lansat manifestul politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională” împotriva Guvernului Bolojan
sedinta guvern
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti
Dominic Fritz alături de Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu.
Tensiuni în Coaliție privind moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce spune Kelemen Hunor după discuția cu Sorin Grindeanu
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi...
munte zapada
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari...
RABLA
AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice...
Ultimele știri
Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...