DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne

AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Deputaţii AUR au depus, miercuri, în plen, o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat deputatul Dan Tanasă.

Moţiunea este intitulată „Dreptate pentru România - justiţia trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetăţenilor”.

Moţiunea simplă este iniţiată de cel puţin 50 de deputaţi, conform listei de semnături anexată, a precizat deputatul AUR, conform Agerpres. Moțiunea poate fi consultată AICI.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a depus, miercuri, în plenul Senatului, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

„Domnule preşedinte, vă rog să luaţi act că depunem astăzi moţiunea simplă intitulată «România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu». Moţiunea este însoţită de 42 de semnături de susţinere şi vă rugăm să programaţi dezbaterea şi votul”, a afirmat Peiu.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moţiunea simplă depusă de grupul parlamentar AUR va fi dezbătută şi votată luni, 22 decembrie. Moțiunea poate fi consultată AICI.

