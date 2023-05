Partidul AUR a înlocuit drapelul oficial al României cu propriul steag, care este similar cu cel prevăzut în Legea privind arborarea drapelului României, doar că are în plus o stemă cu însemnele de partid. Oficialii partidului susțin că nu vor să aducă atingere drapelului național și spun că, alături de drapelul lor, este arborat și drapelul oficial. Când i-am arătat că la sediul central al AUR nu există arborat niciun drapel al României, așa cum îi obligă legea, președintele CNC al AUR, Claudiu Târziu, s-a justificat afirmând că nu a apucat să cumpere suporturi de drapel.

Legea privind arborarea drapelului României obligă instituțiile statului, dar și partidele politice, să arboreze la sediile lor steagul tricolor. Articolul 2 din lege spune că drapelul României se arborează în mod permanent pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, dar și la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituţiilor de învăţământ şi cultură.

Fotografia de mai sus a fost făcută ieri la sediul central al partidului AUR, din București, bulevardul Iancu de Hunedoara. După cum se poate observa, nici un drapel arborat. O situație similară poate fi găsită și la celelalte sedii ale partidului condus de George Simion. La filiala AUR București este arborat drapelul oficial de partid, care este similar cu drapelul național, doar că are în plus sigla și însemnele partidului. Drapelul oficial al României lipsește. La fel la sediile de partid de la Botoșani, Tulcea, Tecuci, Neamț, Brașov și Brăila, după cum se poate vedea din imaginile de mai jos.

Oficialii partidului AUR explică faptul că steagurile cu însemnele partidului nu sunt steagurile României. “Steagul nostru de partid este albastru, galben, roșu, cu sigla noastră. Este perfect legal, perfect normal”, declara George Simion, președintele AUR, acum doi ani, într-o emisiune tv. L-am întrebat și pe Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național al AUR ce crede despre înlocuirea drapelului României cu propriul drapel asemănător. “E un steag de partid, în culorile tricolorului, dar dimensiunile nu sunt cele ale drapelului așa cum este prevăzut în legislație. Din culorile naționale am făcut și steag de partid. Nu e doar sigla noastră, pe unele dintre ele steaguri sunt și valorile noastre. Că la noi drapelul național e făcut în fel și chip și nu este onorat de nimeni, din păcate, asta e o realitate. Dacă noi vrem să onorăm culorile naționale, suntem puși la stâlpul infamiei, că, uite, ce am făcut noi, că am folosit steagul național în interes de partid. Nu, nici vorbă. Pur și simplu, trebuie să mărturisim și noi aceste culori, care au o simbolistică aparte. Ni le-am asumat nu pentru a aduce o atingere drapelului național. Avem și drapelul României arborat, așa cum se cade. Chiar și în cabinetele noastre parlamentare, și eu, și George, avem drapelul fără nici un fel de text pe el”, ne-a declarat Claudiu Târziu. Reamintindu-i că legea privind arborarea drapelului României obligă partidele să aibă la sediile lor steagul pus la vedere și că noi avem mai multe fotografii de la mai multe sedii AUR, între care și sediul central, unde nu este arborat drapelul României, Târziu a explicat că n-au apucat să cumpere suporturile pentru steaguri: “Nu avem niște suporturi din alea, încă. Dar o să le facem, că le facem pe toate încetișor-încetișor. Că de abia ne-am așezat și noi la sediul ăsta. O să le punem”.

Un steag cu stema de partid se vinde la magazinul AUR cu 25 de lei

Pe site-ul partidului AUR e o secțiune care se numește magazin, acolo unde au fost puse la vânzare mai multe produse cu însemnele partidului: steaguri, tricouri, fulare, căciuli, geci, insigne, autocolante, suport pentru pahare. Dacă dorești să afli prețul acestor produse sau să le achiziționezi, partidul te invită la sediu. ‘’Achiziția se face din sediile locale AUR”, se spune pe site-ul AUR. Am sunat la unul dintre sediile județene AUR și o doamnă ne-a explicat că dacă vrem să facem o comandă de tricouri, spre exemplu, trebuie să venim la sediu și ei la rândul lor vor face o altă comandă la centru, iar în termen de circa o săptămână vom avea produsele. Doamna secretară nu știa foarte exact care mai sunt prețurile: “Știu că anul trecut un tricou era cam 45-50 de lei, iar un steag cu stema de partid, undeva la 25 de lei”.

AUR vrea o lege privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României

Un proiect de lege depus recent la Parlament spre dezbatere de mai mulți parlamentari AUR, între care și deputatul George Simion, propune ca ziua de 26 iunie să fie Ziua Drapelului Național al României. La aticolul doi din propunerea legislativă se spune că “Ziua Drapelului Naţional al României este o sărbătoare a întregii Societăţi Româneşti şi va fi organizată de toate autorităţile publice şi instituţiile statului român. Cu această ocazie se vor prezenta cu dedicaţie programe şi manifestări cultural educative consacrate evocării istoriei patriei din perspectiva continuităţiifidentităţii şi demnităţii naţiunii române”.

În proiectul de lege se propune ca fiecare post public sau privat de televiziune să aloce un program de 30 de minute acestei Zile a Drapelului. De asemenea, în fiecare reședință de județ și în București ar trebui să fie înălțat un catarg de 30 m, iar drapelul să aibă 3x2 m. Proiectul de lege este semnat și de mai mulți parlamentari ai PSD.