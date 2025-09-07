Live TV

AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan

Data publicării:
george simion
Foto: captură video George Simion/ Facebook

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan, acuzând că „asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român”, după respingerea în Parlament a celor patru moţiuni de cenzură.

"Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moţiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic şi dezbaterea parlamentară, Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia şi să îşi asume, de cinci ori consecutiv, răspunderea pe proiecte care lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenţi şi antreprenori români. AUR va ataca la Curtea Constituţională patru proiecte impuse prin abuz", a transmis, duminică, AUR.

Formaţiunea precizează că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan:

1. Legea privind "reforma" în sănătate
* Reducerea numărului de investigaţii medicale decontate - pacienţii cronici rămân fără diagnostic şi tratament la timp
* Medicii, constrânşi să prescrie doar anumite medicamente compensate - acces îngrădit la terapii eficiente
* Majorarea taxei clawback - dispariţia medicamentelor generice, lovind în pensionari şi bolnavii cronici
* Marginalizarea medicinei de familie şi a ambulatoriului - liste de aşteptare uriaşe, inegalităţi teritoriale accentuate

2. Legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
* Acţionarii privaţi minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului
* Noua agenţie AMEPIP = instrument de politizare masivă
* Consiliile de Administraţie transformate în anexe de partid - funcţionari publici subordonaţi politic

3. Legea privind eficientizarea autorităţilor administrative autonome
* Salariile uriaşe scad doar de la 15.000 euro la 12.000 euro - cosmetizare, nu reformă
* Reducerile de personal vizează zona de control şi verificare - slăbirea capacităţii de supraveghere a pieţelor de energie şi asigurări
* Posturile politice rămân intacte

4. Legea privind redresarea şi eficientizarea resurselor publice
* Impozit minim pe cifra de afaceri - sufocă firmele mici
* Taxe în plus pentru transportatori - costuri mai mari pentru toţi românii
* Creşterea CASS pentru independenţi - 650.000 de români afectaţi
* Majorarea taxei pe tranzacţiile bursiere - distrugerea pieţei de capital.

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut, duminică, patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

