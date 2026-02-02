Live TV

Prințesa moștenitoare a luat decizii greșite privind legăturile cu Epstein, afirmă premierul Norvegiei. Fiul ei, arestat din nou

Oslo 20260202. Prime Minister Jonas Gahr Støre meets the press during a security conference on transatlantic partners and comments on Mette-Marit's and Jagland's relationship with Epstein. The Norwegian Atlantic Committee is organizing a security conferen
Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store. Foto: Profimedia
Premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat că prinţesa moştenitoare Mette-Marit a luat decizii greşite privind legătura sa cu Jeffrey Epstein, a relatat luni Reuters, după ce noi dosare publicate recent de către Departamentul de Justiţie arată corespondenţa pe e-mail extinsă între cei doi. Prințesa este menționată de sute de ori în ultima tranșă de 3,5 milioane de pagini din dosarele Epstein, publicate svineri de Departamentul de Justiție al SUA, scrie The Independent.

Sâmbătă Mette-Marit, soţia lui Haakon, moştenitorul la tronul Norvegiei, a prezentat scuze pentru menţinerea legăturilor cu Jeffrey Epstein, spunând că a judecat greşit.

Store i-a dat dreptate luni. ''Folosesc chiar cuvintele ei. Ea a spus că a dat dovadă de judecată eronată. Sunt de acord şi cred că merită spus acest lucru atunci când mi se cere opinia legată de asta'', afirmat Jonas Gahr Store.

Întrebat dacă a discutat cu Palatul Regal despre această chestiune, Store a răspuns negativ.

Norvegienii din dosare

Şeful guvernului norvegian a adăugat că Mette-Marit şi alţi doi norvegieni cunoscuţi care au fost menţionaţi în ultimele documente despre Epstein publicate ar trebui să furnizeze mai multe detalii despre implicarea lor.

''Am văzut că informaţia ce a apărut a făcut mai multă lumină asupra chestiunii decât se întâmpla înainte. Poate este rezonabil de spus că persoanele în cauză ar trebui să explice amploarea legăturilor care au avut loc'', a subliniat Store.

Publicarea noilor documente despre Epstein intervine într-o perioadă de numeroase schimbări pentru familia regală norvegiană, Marius - fiul lui Mette-Marit dintr-o relaţie anterioară căsătoriei sale cu prinţul moştenitor Haakon - făcând obiectul unui proces pentru viol şi violenţă domestică, care va începe marţi.

''Trebuie să îmi asum responsibilitatea pentru că nu am verificat mai detaliat trecutul lui Epstein şi pentru că nu mi-am dat seama mai devreme despre ce fel de persoană este el. Regret profund acest lucru şi trebuie să îmi asum responsabilitatea. Am judecat greşit şi regret că am avut vreo legătură cu Epstein. Este pur şi simplu stânjenitor'', a afirmat Mette-Marit într-o declaraţie către Reuters via Palatul Regal.

Fiul cel mare al prințesei, arestat din nou

Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prinţesei Mette-Marit a Norvegiei, a fost arestat din nou duminică seară pentru noi acuzaţii, a anunţat luni Poliţia norvegiană, cu o zi înainte ca procesul acestuia pentru viol să înceapă la Oslo, informează AFP, preluată de Agerpres.

"Marius Borg Hoiby a fost interpelat de Poliţie duminică seară, fiind suspectat de atingeri aduse integrităţii fizice, ameninţări cu un cuţit şi violarea unei interdicţii privind contactul cu o persoană", a transmis într-un comunicat Poliţia din Oslo, fără să dezvăluie identitatea victimei sau a victimelor prezumtive.

Poliţia va cere plasarea lui în detenţie pentru patru săptămâni "din cauza riscului de recidivă".

Marius Borg Hoiby trebuie să se prezinte deja marţi în faţa unui tribunal din Oslo pentru a răspunde la 38 de capete de acuzare, inclusiv patru capete de acuzare pentru viol, violenţe fizice şi psihologice şi o infracţiune privind legislaţia asupra stupefiantelor.

Tânărul de 29 de ani a negat cele mai grave dintre faptele care i-au fost reproşate.

Şapte persoane sunt victime prezumate în acest dosar, dintre care patru au formulat şi suspiciuni de violuri ce ar fost comise când ele nu se puteau apăra.

Marius Borg Hoiby este vizat de interdicţia oficială de a intra în contact cu reclamantele.

Dacă va fi găsit vinovat de faptele cele mai grave reţinute împotriva lui, fiul cel mare al viitoarei regine a Norvegiei riscă o pedeapsă de până la 16 ani de închisoare.

Procesul său urmează să se ţină până pe 19 martie, iar verdictul va fi anunţat după câteva săptămâni.

Aproximativ 70% dintre norvegieni susţin monarhia ca instituţie, potrivit unui sondaj Norstat pentru postul public NRK, publicat vineri şi realizat pe un eşantion de 1.030 de persoane în luna ianuarie. Sondajul a fost difuzării înaintea publicării celor mai recente documente despre Epstein.

Norvegia este o monarhie constituţională, în care regele este şeful oficial al statului, în timp ce puterea politică este asigurată de parlament şi guvern. 

