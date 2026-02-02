Live TV

Sondaj. Majoritatea ucrainenilor refuză să cedeze Donbasul către Rusia

Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev. Însă o majoritate de 52% respinge retragerea trupelor ucrainene din Donbas, scrie agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Ocuparea completă a regiunii Donbas, formată din provinciile ucrainene Doneţk şi Lugansk, este o revendicare cheie a Rusiei pentru a încheia un acord de pace cu Ucraina. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

Dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză cedarea părţii din Donbas controlată în continuare de armata ucraineană, unde aceasta din urmă şi-a stabilit poziţii fortificate încă din 2014, când a avut loc primul conflict armat cu separatiştii pro-ruşi.

Conform declaraţiilor date de negociatorii ruşi, ucraineni şi americani în urma primelor tratative ruso-ucrainene, desfăşurate pe 23 şi 24 ianuarie la Abu Dhabi şi care vor fi continuate săptămâna aceasta, problema teritorială legată de Donbas este principalul obstacol care împiedică realizarea unui acord.

Potrivit unor mass-media occidentale, preşedintele american Donald Trump ar fi condiţionat acordarea de garanţii de securitate Ucrainei de retragerea acesteia completă din Donbas. Totuşi, Zelenski a susţinut că documentul cu garanţiile de securitate americane pentru Ucraina este pregătit de semnare, fără a oferi detalii.

De partea sa, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în faţa Senatului SUA că respectivele garanţii de securitate pentru Ucraina ar putea include şi desfăşurarea unor trupe europene pe teren, dar fără trupe americane. Însă Rusia a transmis deja în mod repetat că respinge orice desfăşurare de trupe occidentale în Ucraina, subliniind că tocmai apropierea NATO de graniţele ruse este o cauză a acestui război.

