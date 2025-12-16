Live TV

Decalogul lui Simion. AUR a lansat manifestul politic „Opoziţie totală – opoziţie naţională” împotriva Guvernului Bolojan

Data actualizării: Data publicării:
manifest AUR
Foto: partidulaur.ro

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a lansat, marți, manifestul politic „Opoziție totală – Opoziție națională”, un document-program care stabilește direcțiile de acțiune ale noastre în actualul context politic, social și economic. Manifestul este structurat sub forma unui decalog extins de măsuri și reprezintă răspunsul nostru ferm la degradarea accelerată a democrației parlamentare din România.

Președintele AUR, George Simion, a explicat sensul și obiectivul acestui demers politic.

„Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, adresat opoziției politice, mass-mediei, sindicatelor și mediului de business și tuturor cetățenilor români de bună-credință care s-au săturat de această guvernare și vor acțiuni concrete. Opoziție totală! Opoziție națională! Un decalog de măsuri pe care în această seară îl emitem către toți cetățenii României. O opoziție totală față de abuzurile care din data de 6 decembrie 2024 se comit la adresa voinței poporului român, o opoziție națională față de cei care calcă în picioare credința noastră creștină, identitatea noastră națională și care acaparează spațiul public cu false teme”, a explicat George Simion, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

Totodată, George Simion a atras atenția asupra rolului pe care o parte a mass-mediei îl joacă în legitimarea actualului sistem de guvernare contestat de o parte semnificativă a societății.

„90% din mass media actuală este antinațională, de multe ori pro-guvernamentală și antidemocratică. Cei care au susținut lovitura de stat din decembrie 2024 continuă să calce în picioare votul românilor. De aceea, cele 10 puncte din acest manifest se adresează tuturor românilor care înțeleg că nu este un moment pentru a diviza, ci acum este un moment pentru a uni forțele de bună-credință și pentru a ne aduna cu toții în jurul acelorași obiective”, a adăugat el.

Obiectivul final al acestui demers politic este revenirea la voința poporului.

„Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară. Calea pe care acest guvern merge prin mărirea taxelor și impozitelor, prin batjocorirea economiei naționale, atât cât ea există, prin lipsa de transparență, prin înțelegeri împotriva interesului național, făcute la Viena sau prin alte capitale, precum a fost cazul acordului pe redevențe și pe continuarea exploatării de gaze naturale și petrol semnat de Ilie Bolojan la Viena, ne îndeamnă să acționăm.

Vom acționa nu doar noi, cei din AUR, ci fiecare parlamentar, fiecare primar, fiecare om care este într-o instituție a statului român sau conduce o instituție a statului român. Este bătălia finală pentru suveranitatea și integritatea națională. Așa că răspunsul nostru este lupta!

Vom transmite acest decalog de măsuri prin toate mijloacele comunicaționale și prin toate organele de presă care sunt dispuse să îl preia, vom încuraja orice publicație care alege să nu mai tacă față de acest sistem antidemocratic și față de abuzurile guvernării. Vom încuraja și vom participa la orice protest care își asumă căderea Guvernului, alegerile anticipate și renașterea națională”, a subliniat Simion.

La rândul său, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu, a subliniat că esența acestui document este revenirea la democrația parlamentară și respectarea regulilor constituționale:

„Esența acestui document și esența acțiunii noastre de acum încolo este lupta pentru democrația parlamentară. Conform Constituției, România este o democrație parlamentară și trebuie să ne întoarcem la acest lucru fundamental”, a spus Peiu.

Prin acest manifest, Alianța pentru Unirea Românilor își asumă fără echivoc rolul de opoziție totală și opoziție națională, cu un scop clar: organizarea alegerilor parlamentare anticipate și restaurarea democrației.

