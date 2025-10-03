Live TV

AUR prezintă propriul raport privind anularea alegerilor și spune că președintele Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat

Data actualizării: Data publicării:
George Simion
Foto: Profimedia Images
Din articol
Președintele Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președinte liderilor europeni

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat vineri, ca replică la raportul privind ingerințele Rusiei în procesul electoral din România, transmis de Nicușor Dan aliaților europeni la Copenhaga, un document propriu, intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, în care reia tezele promovate de AUR în legătură cu anularea alegerilor: România nu este o democrație, influența așa-zișilor lideri globaliști, implicarea unor mecanisme ilegale din cadrul instituțiilor UE, printre altele. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus și trimis tuturor cancelariilor occidentale. De asemenea, Simion a spus că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”.

Potrivit unui comunicat al AUR, documentul prezentat de formațiune într-o dezbatere organizată la Parlament „reprezintă o analiză a evenimentelor care au dus la anularea unui proces electoral aflat în desfășurare, într-o manieră care nu respectă normele constituționale și principiile fundamentale ale statului de drept democratic”.

Președintele AUR, George Simion, a caracterizat documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni drept un „pseudo-raport”, iar despre raportul AUR a spus că se vrea a fi o opoziție inclusiv la adresa rechizitoriului „plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României”,  potrivit sursei citate. Simion a anunțat că documentul va fi tradus în toate limbile de circulație internațională și va fi transmis către toate cancelariile străine.

„Acest raport nu este numai o opoziție la pseudo-raportul cu care Nicușor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziție la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. (...) Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, niște impostori, niște uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”, a spus liderul AUR, potrivit comunicatului remis presei.

Președintele Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea

În cadrul dezbaterii, George Simion a declarat că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”.

„Numai în ultima săptămână am văzut ingerințe grave din partea lui Nicușor Dan în justiție și poziționări ale lui Nicușor Dan care sunt descrise și în acest raport. Nicușor Dan vrea ca în următorii patru ani să lupte cu un curent suveranist care este îmbrățișat de cel puțin jumătate din populația României. A asumat public că va lucra și va declanșa toate mecanismele necesare ca mișcarea suveranistă, care nu înseamnă nimic altceva decât mișcarea pentru respectarea Constituției și mișcarea cetățenilor poporului român. Cu toții ar trebui să fim suveraniști și să luptăm pentru apărarea Constituției. Din păcate Constituția a fost în păcate în picioare”, a declarat Simion, potrivit comunicatului amintit.

Ce conține raportul cu acțiunile Rusiei, prezentat de președinte liderilor europeni

O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează că această infrastructură a acționat pe patru paliere: atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și dezinformare și propagandă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
5
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
d trump arata cu degeteul, conferibta de presa
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și...
Ultimele știri
Papa Leon, elogiu vârstnicilor: „Sunt un dar; să nu se simtă inutili sau abandonați”. Ce spune despre conflictul dintre generații
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție”
Sudul României, sub amenințarea inundațiilor. Explicațiile unui director de la Apele Române: Trebuie să rămânem în stare de mobilizare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
costiuc simion
„Partidul surpriză” din R. Moldova riscă să fie scos din Parlament din cauza lui Simion. Decizia va veni de la Curtea Constituțională
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă”
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
nicusor dan maia sandu ursula von der leyen emmanuel macron antonio costa
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte
george simion in parlament
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
ZERO! Dat afară din România, a pățit-o mai rău în altă țară
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Nicoleta Luciu, dieta cu care a slăbit 12 kilograme. Ce mănâncă zilnic vedeta