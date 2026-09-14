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Nicușor Dan a explicat „miza” raportului despre anularea alegerilor din 2024. Ce a spus despre o nouă candidatură a lui Călin Georgescu

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Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societate” Dosarul despre care vorbește Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit raportul pe care Administrația Prezidențială îl pregătește pe două teme: anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024 și influența rusă în România. Șeful statului a amintit și despre acuzațiile aduse fostului candidat Călin Georgescu și a îndemnat cetățenii ca „toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societate”. 

Nicușor Dan a vorbit, luni, în cadrul unui interviu la Euronews, despre anularea alegerilor din anul 2024, influența Federației Ruse în acest context și Călin Georgescu.

Șeful statului a amintit că alegerile au fost anulate pentru că „a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare”. 

„Este un motiv suficient pentru anularea alegerilor, în momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulți bani decât contracandidații, viciază procesul și este un motiv suficient pentru anulare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a amintit și de raportul Parchetului General, publicat anul trecut, care arăta că România a fost ținta unor atacuri cibernetice și a unor campanii de dezinformare în timpul alegerilor din 2024, generate de Federația Rusă. 

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Astfel, șeful statului arată că raportul promis de Administrația Prezidențială conține „chestiuni tehnice” care trebuie prezentate în așa fel încât să fie accesibile publicului larg. 

„Aici e miza și ăsta este motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport despre anularea alegerilor și influența rusă în România”, a punctat președintele.

„Toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societate”

Nicușor Dan a mai fost întrebat dacă ar vedea posibilă o nouă candidatură a lui Călin Georgescu.

„Domnul Călin Georgescu, din informațiile mele publice, este obiectul unor cercetări, inclusiv al unor dosare care au fost trimise către instanță. Cel mai grav dintre ele mi se pare acela al tentativei de răsturnare a ordinii publice, cu gruparea Potra și cu toată desfășurarea de forțe, arme în portbagaj. Deci eu mă aștept ca toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societatea noastră”, a comentat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că „orice om e liber, dacă este politician, să facă campanie sau ce dorește domnia sa”, în limitele impuse de instanțele din România sau chiar de Curtea Constituțională a României. 

Dosarul despre care vorbește Nicușor Dan

Dosarul amintit de Nicușor Dan este cel deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce veneau înspre București. În prezent, dosarul se judecă la Curtea de Apel București în primă instanță. 

În acest dosar, procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”. 

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”. 

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”. 

Acest protest, potrivit procurorilor, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor. 20 dintre ei sunt trimiși în judecată alături de Georgescu și Potra. 

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi.  Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”. 

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. 

Mai multe detalii despre acest dosar, aici: 

Editor : M.G.

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