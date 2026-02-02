Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind bugetele locale și referendumul din București, afirmând că menținerea finanțării la nivelul anului 2025 este „imposibilă” în contextul inflației, dar că rezultatul referendumului trebuie respectat și aplicat imediat. Invitat la Jurnalul de Seară de la Digi24, Băluță a respins ideea că primăriile ar putea să se descurce cu aceleași bugete ca în 2025, explicând că ajustarea este necesară pentru a acoperi creșterile de prețuri și cheltuielile reale ale administrațiilor locale.

Daniel Băluță a spus că nu este în totalitate de acord cu această abordare.

„Nu sunt în totul de acord cu această filozofie, dintr-un motiv simplu: dacă dumneavoastră stați în Ploiești și plătiți taxe și impozite locale în municipiul Ploiești, pentru ca orașul dumneavoastră, care nu este la cel mai ridicat nivel de dezvoltare, să crească, nu este corect ca banii pe care dumneavoastră îi plătiți să se ducă în altă parte. De aceea se numesc taxe și impozite locale și nu se numesc altfel”, a spus Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a mai adăugat că Ilie Bolojan omite un principiu important.

„Domnul Bolojan uită că oamenii cunosc principiul capilarității”, a adăugat el.

Întrebat dacă este de acord ca administrațiile locale să se descurce în 2026 cu același buget ca în 2025, Daniel Băluță a răspuns categoric că acest lucru nu este posibil.

„Este imposibil lucrul ăsta. Dacă vorbim despre aceeași sumă, în valoare nominală, rezultată din suma taxelor și impozitelor locale plus suma cotelor, dacă aceasta este la fel, avem următoarea problemă: inflația în România, care, ca pentru noi toți, a fost de 10%. Energia electrică, ca pentru toți românii, s-a liberalizat, au crescut salariile, TVA a crescut, astfel încât aceeași problemă pe care o punem la nivelul unei primării trebuie să pornească de la nivelul unei familii obișnuite, pentru care nu suntem de acord să creștem prețul la bilet, pentru că nu mai au de unde să plătească oamenii”, a explicat Daniel Băluță.

În acest context, primarul a subliniat necesitatea unei ajustări a bugetelor locale.

„Vrem o actualizare, cel puțin cu inflația”, a mai spus el.

Daniel Băluță a comentat și o altă declarație a președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că nu va vota un buget național ce nu ia în considerare referendumul din București.

„Sunt 100% de acord, pentru că întreaga societate și întreaga clasă politică trebuie să înțeleagă următorul aspect: ceea ce oamenii decid trebuie implementat de îndată. Este un lucru cu care sunt 100% de acord”, a declarat Daniel Băluță.

