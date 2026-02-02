Live TV

Daniel Băluță a spus luni seara, în exclusivitate la Digi24, că „întreaga politică de subvenții la nivelul Primăriei Municipiului București trebuie schimbată într-un mod radical”. Primarul Sectorului 4 propune ca subvenționarea căldurii să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor. În ceea ce privește apa caldă și căldura, Băluță a afirmat că locuitorii capitalei nu ar mai trebui să plătească facturile, dacă agentul termic nu este livrat la temperatura care este trecută în contract, și a precizat că PSD va iniția o lege în acest sens.

„Eu cred că a venit momentul, în sfârșit, să facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că nu este normal să plătim apă călâie. Dacă are 40 de grade să nu o plătească deloc. Este o chestiune simplă, exact ca la ANPC, atunci când validează sau invalidează calitatea unui produs, atunci când el nu este de calitate, dispare de pe raft. Această propunere va fi pusă în practică în cursul acestei săptămâni. Vom iniția - și invit și celelalte partide politice să se alăture acestui demers - o hotărâre de Consiliu General. Vom veni cu această propunere clară, și anume dacă nu avem apă caldă, suficient de caldă conform contractului, pentru că noi avem un contract și există o diagramă care indică temperatura cu care apa trebuie să intre, dacă acești parametri nu sunt respectați, înseamnă că un contract nu este respectat, deci oamenii nu trebuie să plătească. Chestiunea aceasta va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie”, a afirmat Daniel Băluță la Digi24.

Aceasta este propunerea pe care o facem și am convingerea că vom avea majoritate din punctul ăsta de vedere, astfel încât așa cum statul ne cere să fim corecți, să plătim taxele, să plătim impozitele, să suportăm toate lucrurile pe care le suportăm, în egală măsură și statul trebuie să învețe să fie corect.

Primarul Sectorului 4 a precizat că „la intrarea în fiecare imobil există niște contoare extrem de performante, cu ultrasunete, astfel încât în fiecare clipă se cunoaște care este calitatea agentului termic, fie că e vorba de apă caldă, fie că este vorba de agentul termic pentru căldură. Tot la fel cum pe site-ul Termoenergetica avem prezentate avariile, avem exact aceeași posibilitate de a înregistra în timp real care este temperatura în fiecare imobil. De ce? Pentru că pentru intrarea apei în fiecare imobil putem folosi infrastructura pe care o avem, digitală, pentru a face acest lucru. Sau putem să facem o aplicație pentru chestiunea aceasta, astfel încât, în mod obiectiv, fiecare dintre noi - lăsând la o parte faptul că se simte că în casă este frig, sau că apa este sub orice critică - va putea să probeze”.

„Așa cum Termoenergetica știe să factureze, și facturile se construiesc funcție de temperaturile cu care agentul termic intră în interiorul imobilelor. La fel, având această restricție, pur și simplu nu trebuie să se mai factureze. Nu este nimic ieșit din comun, dar asta voiam să vă spun reprezintă o soluție pentru două probleme pe care le avem, pentru că nu știm niciodată cine-i de vină. Fie producătorul, fie transportatorul. Unul din ei este de vină pentru această problemă, de aceea obligăm și transportatorul și producătorul să se unească. Statul să-i unească. Și vă spun de ce? Pentru că nici măcar subvențiile nu vor mai fi la fel”, a adăugat social-democratul.

Subvenții la căldură și apă caldă, diferențiate în funcție de veniturile oamenilor

„Elcen are profit 100 de milioane de euro, 200 de milioane de euro. Nu este normal ca partea productivă dintr-un sistem să fie la o entitate, iar cealaltă entitate să fie privată de posibilitatea de a schimba într-un ritm mult mai alert țevi, de a face credite. Întreaga politică de subvenții la nivelul Primăriei Municipiului București trebuie schimbată într-un mod radical. Cel mai mare consumator de subvenție îl reprezintă termina. Dacă dumneavoastră aveți 20.000 lei salariu, nu este normal să plătiți aceeași subvenție ca un om care are 1.000 lei salariu”, a subliniat Daniel Băluță.

Aceste subvenții trebuiesc diferențiate funcție de veniturile pe care oamenii le au, pentru că la acest moment toți bucureștenii plătesc subvenția la fel, un lucru care este nedrept.

„Eu vorbesc despre cei care sunt conectați la încălzirea centralizată, Nu mai trebuie să discutăm la nivelul încălzirii centralizate de aceeași subvenție. Pentru absolut toți această subvenție este 80%, unii oameni poate au nevoie de 10% din subvenția pe care Primăria Municipiului București o are pentru agentul termic astăzi. Deci plătesc bucureștenii uniform o cotă de 20% din ceea ce înseamnă termie, sau 25%, atât. Restul este subvenție”, a mai precizat primarul Sectorului 4.

