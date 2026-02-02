Manole vrea creșterea ajutorului copiilor cu dizabilități. Reacție la declarația primarului: „Cine nu muncește nu merită să trăiască”

Ministrul Muncii, Florin Manole, critică declarațiile unui primar liberal din Bacău, care a afirmat că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”, și atrage atenția asupra stigmatizării persoanelor cu dizabilități și a beneficiilor sociale. Manole susține ca indemnizațiile pentru copiii cu handicap sunt prea mici și vrea ca acestea să fie majorate.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul «X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social» comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că «cine nu muncește, nu merită să trăiască»”, a scris Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Acesta atrage atenția că persoanele cu dizabilități sunt afectate de mult timp de mituri și dezinformări.

„Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate”, a precizat Manole.

Ministrul spune că vrea să combată aceste percepții folosind date oficiale.

„În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint”, a adăugat el, prezentând nivelul actual al indemnizațiilor acordate copiilor cu handicap: „Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap - 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav.”

Florin Manole arată că indemnizațiile acordate copiilor cu handicap sunt mici și trebuie majorate.

„Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a mai scris ministrul.

Editor : Ș.A.