Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de iresponsabili sunt politicienii, mă aștept la așa ceva

Prezent în studioul Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu a comentat nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, în locul lui Eugen Tomac. „ Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”. Băsescu mai crede că: „Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Celmai important lucru e că nu avem guvern”. Traian Băsescu a mai spus că se așteaptă chiar la o încercare de suspendarea a președintelui „„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi”

„Eu am avut în vedere respectarea Constituției, unori la limită. Nici ce a făcut Nicușor Dan nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să îl sune pe Bolojan și să îi spune că îl desemnează pe veștea. Putea să îl informeze, nu să îi ceară părerea”.

Cu ce ajută politic acest lucru?

„Nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului PNL. El e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când nu avem guvern și nu a reușit să desemneze un prim ministru care se treacă.”

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern”.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide.”

„PSD nu poate să facă un guvern credibil cu celelalte partide.”

„Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern”.

Băsescu a mai spus că nua avut un dialog recent cu Nicușor Dan și că nu l-a sfătuit să facă această mișcare. „Nici măcar o dată nu am discutat cu Nicușor Dan probleme de serviciu. Nu am avut contribuție nici măcar în desemnarea lui Tomac”

„Trebuie să-l descoperiți pe președintele Dan”. (referindu-se la surpriza făcută de un președinte neconsiderat până acum „jucător”)

„Înțelegeți că președintele e într-o situație aproape disperată. Ce ați văzut dimineață e limita la care l-au adus partidele”

„Sigur că vom pierde bani din PNRR și nici guvernul lui Bolojan nu se poate extrage din pierderea banilor”

Riscă Nicușor suspendarea?

„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva. Nu mă miră că vor iniția suspendarea să nu avem nici premier, nici președinte. E greu să vezi atâta aroganță de la niște neica-nimeni”.

Băsescu crede că miercuri guvernul ar putea fi investit dacă se ajunge la o înțelegere.

Editor : Sebastian Eduard