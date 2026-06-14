Live TV

Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de iresponsabili sunt politicienii, mă aștept la așa ceva

Data actualizării: Data publicării:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos
Din articol
Cu ce ajută politic acest lucru? Riscă Nicușor suspendarea?

Prezent în studioul Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu a comentat nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, în locul lui Eugen Tomac. „ Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”. Băsescu mai crede că: „Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Celmai important lucru e că nu avem guvern”. Traian Băsescu a mai spus că se așteaptă chiar la o încercare de suspendarea a președintelui „„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi”

„Eu am avut în vedere respectarea Constituției, unori la limită. Nici ce a făcut Nicușor Dan nu e în afara Constituției.  Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să îl sune pe Bolojan și să îi spune că îl desemnează pe veștea. Putea să îl informeze, nu să îi ceară părerea”.

Cu ce ajută politic acest lucru?

„Nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului PNL. El e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când nu avem guvern și nu a reușit să desemneze un prim ministru care se treacă.”

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern”.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide.”

„PSD nu poate să facă un guvern credibil cu celelalte partide.” 

„Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern”. 

Băsescu a mai spus că nua avut un dialog recent cu Nicușor Dan și că nu l-a sfătuit să facă această mișcare. „Nici măcar o dată nu am discutat cu Nicușor Dan probleme de serviciu. Nu am avut contribuție nici măcar în desemnarea lui Tomac”

„Trebuie să-l descoperiți pe președintele Dan”. (referindu-se la surpriza făcută de un președinte neconsiderat până acum „jucător”)

„Înțelegeți că președintele e într-o situație aproape disperată. Ce ați văzut dimineață e limita la care l-au adus partidele”

„Sigur că vom pierde bani din PNRR și nici guvernul lui Bolojan nu se poate extrage din pierderea banilor”

Riscă Nicușor suspendarea?

„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva. Nu mă miră că vor iniția suspendarea să nu avem nici premier, nici președinte. E greu să vezi atâta aroganță de la niște neica-nimeni”.

Băsescu crede că miercuri guvernul ar putea fi investit dacă se ajunge la o înțelegere.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
2
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
Digi Sport
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier: „Nicușor Dan a arătat foarte clar că nu mai are volanul în mână”
USR
USR nu susține un guvern condus de Adrian Veștea „din trădarea propriului partid”. „Rămânem consecvenți și nu formăm un guvern cu PSD”
kelemen hunor udmr tanczos barna cotroceni
UDMR nu vrea să facă parte dintr-un „exercițiu de rupere a PNL”, spune senatorul Turos Lorand. Ce au discutat liderii maghiari
adrian vestea
Adrian Veștea, premierul desemnat: Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Ce spune despre voturile din Parlament
sorin-cimpeanu
Liderii PNL se întâlnesc luni pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Cîmpeanu: E un om foarte potrivit
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui...
volodimir zelenski
Informații interceptate de Ucraina, dezvăluite de Zelenski...
adrian vestea la cotroceni
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Voci sonore din PNL, susținere pentru Bolojan: „Nicuşor Dan s-a...
Ultimele știri
Șansele electorale ale lui Meloni, în pericol. Un general italian „Caesar al zilelor noastre” a lansat un partid de extrema dreapta
Zelenski l-a felicitat pe Trump de ziua lui: „I-am urat mult succes, mai ales în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei”
„Promovează o retorică belicoasă”: satul din Normandia care s-a opus participării lui Pete Hegseth la o ceremonie de Ziua Z
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este prințul care a încălcat una dintre cele mai vechi reguli ale Casei Regale. Gestul făcut la Trooping...
Cancan
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Fanatik.ro
Prezentatoarea de care Pep Guardiola este tot mai apropiat. Au fost surprinși în timp ce se îmbrățișează
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Salariu de râsul curcilor la U Cluj! Toate detaliile ultimului transfer făcut de vicecampioana României...
Adevărul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia...
Playtech
Transferurile între rude, în vizorul ANAF? Ce trebuie să știe românii despre banii primiți în cont
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cea mai mare "bătaie" de la CM 2026: Romario a auzit ce i-a spus o reporteră și nu s-a putut abține!
Pro FM
„Nu-ți dau această piesă!”. De ce Linda Perry nu a vrut ca celebra Christina Aguilera să cânte melodia...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Cum a devenit Bacalaureatul la Limba Română o formalitate de nivel de clasa a opta. De la eseu critic la „te...
Newsweek
Pensie scăzută cu 900 lei la recalculare și indexarea anulată. De ce sute de mii de pensionari pot păți la fel
Digi FM
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat al României. A construit Aeroportul Brașov și a gestionat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme