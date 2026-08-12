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Bogdan Ivan cere Guvernului să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană. „E obligatoriu”

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ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Deputatul PSD Bogdan Ivan le-a solicitat, miercuri, premierului Ilie Bolojan şi ministrului Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, să ceară activarea mecanismului de securitate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite cantităţi de energie.

„Dată fiind situaţia de criză, e obligatoriu ca cei din Guvernul României să solicite către Comisia Europeană, şi le cer public premierului interimar Ilie Bolojan şi ministrului interimar al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, să pornească acest demers faţă de Comisia Europeană, care până acum nu a primit formal nicio solicitare din partea României, care arată cât de important este să păstreze în continuare cel puţin încă un grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică, să reactiveze un alt grup, care e păstrat într-o formă de rezervă, să poată să injecteze energie în această perioadă de timp, până când va trece această criză, pentru ca România să nu fie pusă în faţa unui risc şi mai mare din punctul de vedere al aprovizionării cu energie electrică în această perioadă de vârf, mai ales în contextul în care de mâine, de la ora 07:00, va fi închis şi reactorul 2 de la Cernavodă”, a declarat Bogdan Ivan, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a amintit că încă de acum o săptămână a venit cu o propunere pentru actualul executiv, şi anume să activeze mecanismul de securitate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite cantităţi de energie care să ajungă în ţara noastră, raportate inclusiv la companiile care vor fi despăgubite ca urmare a modului în care a fost schimbată funcţionarea acestora pentru a păstra energie în perioada de vârf.

„E o discuţie care trebuie ridicată de la nivel tehnic la nivel politic la cel mai înalt nivel şi are o componentă extrem de importantă, odată activarea sa la nivel regional, în care şi România, şi Ungaria şi statele vecine să arate că au o problemă reală. Ceea ce am văzut, declaraţia acelui purtător de cuvânt al Comisiei Europene care a spus că din partea României nu a primit până acum un studiu care să arate efectiv că România are o problemă, reprezintă o gravitate extraordinară din punctul meu de vedere, deoarece înseamnă că România nu şi-a făcut treaba, iar în momentul de faţă, avem nevoie ca Guvernul interimar, ministrul Energiei, care e aceeaşi persoană cu premierul demis, să activeze de urgenţă, formal, la nivelul Comisiei Europene, acest mecanism de solidaritate europeană”, a afirmat Ivan.

Potrivit acestuia, România trebuie să arate tehnic care este riscul de a rămâne fără grupurile de la CEO Oltenia, în condiţii de criză energetică, cum este şi cea actuală.

„Noi vom fi ţinta unor importuri la preţuri extraordinar de mari în următoarele două săptămâni. Companiile din ţara noastră au deja oferte de la furnizorii de electricitate, care au crescut tarifele şi cu 25, cu 30% faţă de contractul semnat anterior, sub rezerva că nu vor mai avea energie să le furnizeze la acel preţ”, a spus Ivan.

Editor : C.L.B.

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