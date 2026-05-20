Bolojan, despre sesizarea la CCR a OUG privind Programul SAFE: „Ca să acopere lipsa de soluţie, PSD face această gălăgie”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, apreciază că sesizarea pe care preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a făcut-o la Curtea Constituţională, în legătură cu OUG privind Programul SAFE, reprezintă "o acţiune de imagine".

"Sunt acţiuni de imagine pe care le derulează PSD în aceste zile, ca să îşi acopere neputinţa de a veni cu soluţie, după ce au generat căderea guvernului, o acţiune iresponsabilă care nu face bine României. Când faci un astfel de lucru, trebuie să vii cu o soluţie. Ca să acopere această lipsă de soluţie, fac această gălăgie", a afirmat Bolojan, la B1Tv, citat de Agerpres.

În ce priveşte încasarea banilor din PNRR, Bolojan a declarat că România are două luni la dispoziţie pentru a adopta legile asumate. El a menţionat că guvernele anterioare "nu au pus în practică" aceste angajamente, deoarece "multe dintre ele nu sunau bine". În acest sens, a menţionat ca exemplu legea salarizării sau legea care vizează finanţarea barajelor şi a digurilor.

"Miniştrii responsabili, în loc să le promoveze, le-au ţinut la sertar, neavând de multe ori curajul de a le pune pe tapet. Pentru că nu poţi să dai doar veşti bune, trebuie să anunţi lucruri care pot fi făcute. Avem la dispoziţie două luni pentru a adopta aceste legi, aceste reforme, în aşa fel încât atunci când trimiţi o cerere, să faci dovada că pachetul de jaloane pe care trebuia să îl îndeplineşti a fost îndeplinit. Pentru fiecare jalon, adică reformă, ţi se repartizează o anumită sumă de bani. Sunt jaloane foarte importante care, cumulat, înseamnă câteva miliarde de euro. 7,5 miliarde de euro înseamnă doar aceste nouă proiecte de legi care trebuie trecute prin Parlament", a afirmat premierul interimar.

Bolojan a subliniat că Guvernul va pregăti toate proiectele de legi necesare. O parte dintre ele au fost deja depuse, iar altele urmează să fie depuse în cursul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare, după negocierile cu Comisia Europeană.

Premierul interimar a adăugat că este importantă încheierea lucrărilor la proiectele finanţate prin PNRR, deoarece în caz contrar România riscă să primească penalităţi. De asemenea, dacă lucrările nu sunt terminate, finalizarea acestora se va finanţa din banii autorităţilor locale sau centrale.

"Acestea sunt provocările în această etapă şi lucrăm la asta, în aşa fel încât, neţinând cont de gălăgia politică, să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră", a specificat Bolojan.

El a mai declarat că atunci când este finalizat un proiect bun, există "o înghesuială de oameni care vin şi se pun în poza de final". Victoria are "mulţi părinţi, iar înfrângerile sunt orfane", a mai spus şeful Guvernului.

"În august, când se va ajunge - sper să nu se ajungă într-o astfel de situaţie, în care să pierdem ceva bani - o să vedeţi cine va fi vinovat", a mai afirmat Ilie Bolojan.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a depus, miercuri, la Curtea Constituţională solicitarea de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern declanşat prin emiterea Ordonanţei de urgenţă 38/2026 privind Programul SAFE.

Conform sesizării, din analiza cronologiei procedurale şi din conţinutul actelor normative implicate, reiese că Guvernul a procedat la extinderea "substanţială" a proiectului iniţial al ordonanţei de urgenţă a Guvernului în dimineaţa zilei de 5 mai, ziua dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură, prin adăugarea a 12 articole noi.

