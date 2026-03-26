Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi la Palatul Victoria, cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei Numan Kurtulmuş. Cei doi au discutat despre parteneriatul strategic bilateral, cooperarea economică și energetică, securitatea regională în Marea Neagră și dezvoltarea turismului și relațiilor culturale dintre cele două țări.

„Turcia reprezintă un partener strategic important pentru România, atât din punct de vedere economic, cât și ca aliat în cadrul NATO și în regiunea Mării Negre. Rolul valoros al minorității turco-tătare din România și al comunității românești din Turcia servește ca punți de legătură între cele două state”, a spus Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Anul 2026 marchează 15 ani de la înființarea Parteneriatului Strategic România–Turcia, iar cele două părți și-au exprimat interesul pentru o vizită la București a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, precum și pentru organizarea celei de-a doua reuniuni a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt.

Cooperarea economică rămâne un pilon esențial al relațiilor bilaterale. Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și principala destinație pentru exporturile românești extra-comunitare. Comerțul bilateral a ajuns la 13,5 miliarde USD, apropiindu-se de ținta comună de 15 miliarde USD.

„Este important să continuăm dialogul prin Comisia Mixtă Economică și Comercială și să extindem cooperarea în transporturi și energie, cu accent pe conectivitatea regiunii Mării Negre și consolidarea securității energetice”, a mai spus șeful Executivului.

Discuțiile au abordat și turismul bilateral, care înregistrează o creștere a numărului de turiști turci în România și de turiști români în Turcia, contribuind la consolidarea legăturilor culturale și economice.

Pe agenda de securitate, oficialii au discutat cooperarea în cadrul NATO și consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

„Apreciem contribuția Turciei la securitatea regională, inclusiv participarea la misiuni de poliție aeriană și cooperarea în cadrul grupării navale de contracarare a minelor din Marea Neagră”, a mai precizat premierul Bolojan.

Întrevederea a arătat dorința ambelor state de a consolida parteneriatul strategic pentru stabilitate, securitate și prosperitate în regiunea Mării Negre și în spațiul euroatlantic.

La întrevedere au participat, alături de Ilie Bolojan, Marian Neacșu, viceprim-ministru, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Dragoș Hotea, secretar de stat, Luminița Odobescu, consilier de stat, și Doru Liciu, ministru consilier în cadrul Ambasadei României în Turcia.

Editor : Ana Petrescu