Bolojan: SUA, rol vital pentru siguranţa şi economia României. „Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”

Statele Unite ale Americii au avut un rol vital pentru siguranţa şi economia României, iar parteneriatul cu SUA este un aspect strategic pe care ţara noastră îl va susţine şi în anii următori, a declarat premierul Ilie Bolojan joi.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment al Camerei de Comerţ Româno-Americane. Prezenţa mea este un semn de respect pentru dumneavoastră, pentru cei care aţi investit în România, pentru cei care faceţi afaceri în România şi pentru oamenii care lucrează în aceste companii şi vreau să vă mulţumesc pentru investiţiile pe care le-aţi făcut, pentru transferul de capital, pentru transferul de cunoştinţe, pentru că asta înseamnă dezvoltare pentru România”, a afirmat Ilie Bolojan la Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ Româno-Americane, potrivit Agerpres.

El a mulţumit şi angajaților care lucrează în aceste companii, menţionând că acest lucru înseamnă impozite plătite statului român şi „familii care au un rost în România”.

„De asemenea, trebuie să vă mulţumesc Camerei pentru că nu doar reprezentanţi companiile americane în România, dar aţi fost mai mult decât atât, aţi fost, alături de Ambasada Statelor Unite, un factor de coeziune între România şi Statele Unite, promovând România, promovând Statele Unite, susţinând ţara noastră în proiecte, cum este de exemplu şi aderarea la OCDE, şi promovând lucrurile bune din România - pentru asta vă suntem recunoscători”, a adăugat premierul.

„Când suntem apelaţi, suntem prezenţi”

Prim-ministrul i-a urat bun-venit ambasadorului Darryl Nirenberg, arătând că acesta va fi o „ancoră importantă” în următorii ani în relaţia dintre România şi Statele Unite şi va avea un mandat de succes.

„Pentru noi două momente au fost foarte importante: intrarea în Uniunea Europeană în aceşti ani şi în NATO. Acestea au fost o combinaţie de acces la pieţe şi la siguranţă şi Statele Unite ale Americii au avut un rol vital pe componentă de siguranţă, dar şi pe componenta de economie şi pentru noi parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susţine şi în anii următori şi am făcut dovada ca ţară că, atunci când suntem apelaţi, suntem prezenţi. Sunt convins că pe partea de relaţii putem dezvolta şi trebuie să lucrăm pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare şi pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoarea adăugată şi tehnologică ridicată”, a mai spus Ilie Bolojan.

