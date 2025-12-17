Live TV

Video Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie stabilitate”. Ce spune despre plecarea Liei Savonea

ilie bolojan catalin predoiu pnl
Foto: Inquam Photos / George Călin
Bolojan: Răspunderea în sistemul de justiție e în interior. Ministrul nu are pârghii foarte multe

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul interviului de la DigiFM, întrebat dacă ar trebui tras la răspundere Cătălin Predoiu pentru modificarea legilor justiției în urmă cu câțiva ani, că „nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde domnul Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere”. „Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condițiile de bază este o anumită stabilitate”, a mai afirmat Bolojan. Despre răspunderea Liei Savonea, în prezent președintele ÎCCJ, privind situația din Justiție, premierul Ilie Bolojan spune că va trage concluzii după analiza făcută de grupul de lucru, dar că ministrul nu are „foarte multe pârghii” de intervenție.

„Fiecare din cei care am ocupat o funcție într-un anumit domeniu, în cazul acesta ministrul Justiției, în cazul meu fost primar în Oradea – 3 mandate, premier, are o răspundere pentru ce s-a întâmplat într-o perioadă de timp în mandatul care l-a avut. Și Cătălin Predoiu, și eu, ca primar, și orice responsabil au o răspundere de care nu pot fugi. 

Când s-au făcut aceste modificări, în fapt dezbaterea a fost legată de două componente: ridicarea MCV și eliminarea interferenței politicului în justiție. Modificările făcute au urmărit aceste aspecte și au fost valitate. Acum, legea, că ne place, că nu ne place, e un instrument. Vorbesc de administrație. Avem legi în administrațe, unele mai bune, altele mai proaste. Dar cu aceste legi primari buni au făcut performanță iar primari slabi, cu legi perfecte nu fac performanță. Aplicarea depinde foarte mult. Când ai o regulă și oameni care aplică regula, rezultatul final e dat de calitatea oamenilor și profesionalismul lor. Trebuie văzut cum s-au aplicat regulile sau ce nu e bine. 

Nu pot să judec un ministru care azi răspunde de un portofoliu cum e Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune - faptul că am rezolvat problema Schengen i se datorează într-o bună măsură - pentru gestionarea altui sistem, unde dânsul de 4 ani nu mai are nicio răspundere. Am mai răspuns legat de alți ministri – cum e domnul Moșteanu - îi judec pe miniștri după ce fac în mandatul pe care îl au. 

Am încercat în această perioadă să încurajez stabilitatea, nu să rezolv o problemă de imagine sau un aspect de presiune. Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condițiile de bază - care nu e suficientă, dar este necesară - este o anumită stabilitate. Dacă la fiecare lucru care se întâmplă - la care responsabilitatea e difuză sau nu e la anumiți oameni - totuși identificăm niște oameni ca să-i schimbăm, nu rezolvăm nimic. Miniștrii actualului Cabinet se califică sau descalifică prin ce fac sau nu fac”, a afirmat Ilie Bolojan.

Despre răspunderea Liei Savonea, în prezent președintele ÎCCJ, privind situația din Justiție, premierul Ilie Bolojan spune că va trage concluzii după analiza făcută de grupul de lucru. 

„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii altor sisteme, trebuie să am datele exacte din sistemul respectiv. După ce vedem care sunt concluziile acestui grup de lucru, o să vă pot răspunde la aceste întrebări. Aș putea să răspund să sune bine, să mă poziționez. Dar în acești ani am căpătat o experiență și încerc să mă pronunț pe zone unde stăpânesc lucurrile și să mă ocup mai bine de zona unde am responsabilitate. 

Azi răspunderea în sistemul de justiție e în interiorul sistemului de justitie, aproape în totalitate. Ministrul Justiției nu are pârghii foarte multe de intervenție. Comparativ cu alte țări, cred că una din cele mai puține pârghii de intervenții din Europa o are ministrul Justiției din România. E una din cele din cele mai în interior autoguvernate sisteme de justiție din Europa.

Înainte de aceste legi, înțeleg că vicepreședinții unei curți de apel erau aleși dintre judecători. Existau cazuri destul de multe în care vicepreședinții nu făceau echipă cu președintele, ba aveau și disupute. S-a schimbat acest lucru. S-a mers cu ideea ca președintele unei curți să numească vicepreședinții, să facă echipe și să funcționeze ca un executiv. Se constată că nici acest sistem nu funcționează. 

Aici sunt foarte multe lucruri care, nefiind de meserie, nu mă pot pronunța pe spețe unde nu stăpânesc foarte bine lucrurile. 

Doamna Savonea și orice responsabil din Justiție, la fel ca cei din administrație unde avem o răspundere pentru ce se întâmplă în zona noastră, are o răspundere direct proporțională cu funcția ei, cu influența, cu vechimea pentru ce s-a întâmplat în zona ei de competențe”, a spus prim-ministrul.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi24, că nu a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder, deși la protestele din stradă s-a cerut demisia acesteia. Oficialul a subliniat că nu poate cere demisia nimănui, dar a adăugat că, în contextul tensionat actual, „dacă sunt vinovății concrete, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”. 

