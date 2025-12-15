Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni, la Digi24, că nu a discutat cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, despre dezvăluirile Recorder, deși la protestele din stradă s-a cerut demisia acesteia. Oficialul a subliniat că nu poate cere demisia nimănui, dar a adăugat că, în contextul tensionat actual, „dacă sunt vinovății concrete, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”.

Mii de români au ieșit în stradă la proteste și au cerut, între altele, demisia Liei Savonea din fruntea Înaltei Curți de Casație. Întrebat dacă, în acest context, a vorbit cu Savonea despre dezvăluirile făcute de Recorder, ministrul a spus:

„Nu, nu am discutat cu doamna Savonea. Eu am transmis un mesaj sistemului judiciar: 'Faceți ordine, lămuriți lucrurile, verificați toate cele care sunt semnalate, hai să aflăm adevărul și luați măsurile necesare în conformitate cu competențele' ”.

Ministrul a fost întrebat și dacă, având în vedere tensiunea din societate, el consideră că Lia Savonea ar trebui să facă un pas în spate.

„Eu sunt ministrul Justiției, (...) întotdeauna am exprimat puncte de vedere echilibrate și în limitele competențelor mele. Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze sau nu. După cum știți, demisia este un act personal pe care oricine și-l asumă în raport cu evaluarea pe care o facem”, a spus Marinescu.

Acesta a adăugat, însă, că „în actualul context tensionat trebuie să acționăm într-un mod profesionist, într-un mod rațional, care este conform statutului pe care justiția trebuie să-l aibă într-o societate modernă și să corectăm, să îndreptăm absolut toate problemele”.

Citește și: EXCLUSIV Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

„Iar dacă este cazul și sunt vinovății concrete, atunci da, cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință”, a mai precizat ministrul.

De asemenea, ministrul Justiției a vorbit și despre cei 900 de magistrați care au semnat documentul de susținere a magistraților care au apărut în ancheta Recorder.

„Este foarte bine că există și această reacție a magistraților, din punct de vedere al mecanismelor legale de constituire a unor astfel de forme de cooperare și de discuție asupra proiectelor de lege. Eu nu pot decât să pun la dispoziție pe cei din ministerul meu, dar evident, nu am absolut nimic împotrivă. Toată lumea trebuie să-și pună punctul de vedere”.

Citește și: EXCLUSIV Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe pentru independența justiției. Mesajul ministrului pentru protestatari

Editor : C.S.