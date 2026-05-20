Sorin Grindeanu respinge ipoteza numirii Deliei Velculescu la șefia Guvernului. Profilul premierului tehnocrat dorit de PSD

Sorin Grindeanu a declarat că ia în calcul să accepte varianta unui prim-ministru tehnocrat, apărută în spațiul public în perioada consultărilor de la Palatul Cotroceni. Șeful PSD a respins, însă, ipoteza legată de numirea Deliei Velculescu, economista cu experiență în cadrul Fondului Monetar Internațional.

În cadrul interviului susținut miercuri la Adevărul, Sorin Grindeanu a menționat că varianta numirii unui prim-ministru tehnocrat, dar cu ministere conduse de reprezentanți ai partidelor, e „mai bună” decât varianta unui guvern format numai din tehnocrați.

Acesta a punctat că i-a transmis și președintelui Nicușor Dan un „profil” al celui pe care PSD l-ar putea vota pentru funcția de premier.

„Am discutat impersonal. Ne dorim un prim-ministru care să fie un om de dialog. (...) Dacă vrei să ai un guvern de coaliție, trebuie să discuți cu toate partidele care formează acea coaliție (...) A doua să fie ancorat în realitățile românești, e foarte greu pentru cineva care ar veni parașutat fără să știe specificul politic din România, e foarte greu să gestionezi un guvern politic. Ar fi de dorit să aibă cunoștințe economice, având în vedere minusul major avut de Ilie Bolojan”, este profilul despre care a vorbit Sorin Grindeanu.

Întrebat punctual dacă ar accepta variantele discutate în aceste zile, cum ar fi Eugen Tomac, Radu Burnete sau Delia Velculescu, șeful PSD s-a referit doar la directoarea adjunctă a FMI.

„Ce știe doamna Velculescu despre politica din România? Cât e de ancorată? V-am spus un profil, nu vreau să discutăm personal”, a fost răspunsul lui Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern tehnocrat. Lista scurtă discutată la Cotroceni (surse)

Editor : M.G.