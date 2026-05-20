Sorin Grindeanu respinge ipoteza numirii Deliei Velculescu la șefia Guvernului. Profilul premierului tehnocrat dorit de PSD

Consultări susținute de presedintele României, Nicușor Dan, cu delegația PSD, la Palatul Cotroceni, în Bucuresti, 18 mai 2026. Participă Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefan, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu. Foto:Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu a declarat că ia în calcul să accepte varianta unui prim-ministru tehnocrat, apărută în spațiul public în perioada consultărilor de la Palatul Cotroceni. Șeful PSD a respins, însă, ipoteza legată de numirea Deliei Velculescu, economista cu experiență în cadrul Fondului Monetar Internațional. 

În cadrul interviului susținut miercuri la Adevărul, Sorin Grindeanu a menționat că varianta numirii unui prim-ministru tehnocrat, dar cu ministere conduse de reprezentanți ai partidelor, e „mai bună” decât varianta unui guvern format numai din tehnocrați. 

Acesta a punctat că i-a transmis și președintelui Nicușor Dan un „profil” al celui pe care PSD l-ar putea vota pentru funcția de premier. 

„Am discutat impersonal. Ne dorim un prim-ministru care să fie un om de dialog. (...) Dacă vrei să ai un guvern de coaliție, trebuie să discuți cu toate partidele care formează acea coaliție (...) A doua să fie ancorat în realitățile românești, e foarte greu pentru cineva care ar veni parașutat fără să știe specificul politic din România, e foarte greu să gestionezi un guvern politic. Ar fi de dorit să aibă cunoștințe economice, având în vedere minusul major avut de Ilie Bolojan”, este profilul despre care a vorbit Sorin Grindeanu.

Întrebat punctual dacă ar accepta variantele discutate în aceste zile, cum ar fi Eugen Tomac, Radu Burnete sau Delia Velculescu, șeful PSD s-a referit doar la directoarea adjunctă a FMI.

„Ce știe doamna Velculescu despre politica din România? Cât e de ancorată? V-am spus un profil, nu vreau să discutăm personal”, a fost răspunsul lui Sorin Grindeanu.

