Live TV

Germania a efectuat o simulare de atac cu un avion deturnat, ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie din SUA

Data actualizării: Data publicării:
emblema cu steagul germaniei pe o uniforma militara
Foto: Profimedia Images

Guvernul şi armata germană au organizat miercuri un exerciţiu de simulare a ripostei într-un scenariu de atac implicând un avion deturnat ca în cazul atentatelor din 11 septembrie 2001 în SUA, relatează France Presse.

Cabinetul cancelarului Friedrich Merz a participat la exerciţiu, pentru a lua "în timp real" o decizie "într-o situaţie critică" şi "potenţial periculoasă pentru securitatea publică în Germania", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat citat de Agerpres.

Apoi, decizia a fost pusă în practică de Bundeswehr, armata germană, şi de serviciile de securitate germane, a adăugat el.

Exerciţiul răspunde la un scenariu codificat "Renegade" ("Renegatul"), imlicând deturnarea unui avion civil în spaţiul aerian al ţării.

Acest scenariu aminteşte de atacul din 11 septembrie 2001, soldat cu aproape 3.000 de morţi, când un grup de atacatori au deturnat patru avioane de linie şi le-au proiectat asupra unor clădiri din New York şi Washington, zdrobind unul din aparate în Pennsylvania.

În exerciţiul de miercuri, un avion civil "furat" a traversat Germania, zburând de la sud spre nord, cu destinaţia probabilă un eveniment public fictiv de mare anvergură, potrivit cercurilor guvernamentale.

La decizia guvernului, două avioane de vânătoare Eurofighter au fost trimise în mod real în misiune de alertă şi au escortat avionul până la un aerodrom din nordul Germaniei, a adăugat sursa citată.

Sursa guvernamentală germană a declarat că "în lumina înmulţirii ameninţărilor hibride exerciţiile de ripostă la crize sunt o parte integrantă a pregătirii naţionale în faţa acestora".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Kelemen Hunor.
2
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
4
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
5
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Boris Pistorius vorbește la un microfon
Germania așteaptă și acum informații clare cu privire la reducerea numărului de trupe americane de pe teritoriul său
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia din Goerlitz
Patriot
Germania va desfăşura un sistem Patriot în sud-estul Turciei
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Modul în care Iranul recrutează tineri pentru atacuri teroriste în Europa. Expert: „Autoritățile să se pregătească”
Signing of a contract for the Authorized Service Center for AGT1500 engines for M1 Abrams tanks.
Ministrul polonez al Apărării a vorbit cu șeful Pentagonului despre reducerea capacității militare americane în Polonia. Ce s-a decis
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Bolojan îi dă replica lui Grindeanu: Are percepția că, dacă muncești...
traian basescu
Traian Băsescu: „Avem doi iresponsabili. Primul a fost Grindeanu, iar...
dmitri peskov
Reacția Rusiei după ce ministrul lituanian de Externe a sugerat NATO...
tren cfr marfa
„Cronica unui eşec anunţat”. Oana Gheorghiu: „CFR Marfă a depus azi...
Ultimele știri
Jandarmii au găsit peste 30 de torțe și petarde la fanii unui artist din Belarus adunați în Piața Constituției
Trump spune că „nu e necesară o escaladare” în Cuba: „Locul acela se prăbușește în ruine”
Polițiști de la Capitoliu cer în instanță blocarea fondului de 1,8 miliarde de dolari creat de Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte...
Adevărul
Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată după ce i-a vândut fictiv un conac ca să scape de...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...