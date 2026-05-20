Germania a efectuat o simulare de atac cu un avion deturnat, ca în cazul atentatelor de la 11 septembrie din SUA

Guvernul şi armata germană au organizat miercuri un exerciţiu de simulare a ripostei într-un scenariu de atac implicând un avion deturnat ca în cazul atentatelor din 11 septembrie 2001 în SUA, relatează France Presse.

Cabinetul cancelarului Friedrich Merz a participat la exerciţiu, pentru a lua "în timp real" o decizie "într-o situaţie critică" şi "potenţial periculoasă pentru securitatea publică în Germania", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat citat de Agerpres.

Apoi, decizia a fost pusă în practică de Bundeswehr, armata germană, şi de serviciile de securitate germane, a adăugat el.

Exerciţiul răspunde la un scenariu codificat "Renegade" ("Renegatul"), imlicând deturnarea unui avion civil în spaţiul aerian al ţării.

Acest scenariu aminteşte de atacul din 11 septembrie 2001, soldat cu aproape 3.000 de morţi, când un grup de atacatori au deturnat patru avioane de linie şi le-au proiectat asupra unor clădiri din New York şi Washington, zdrobind unul din aparate în Pennsylvania.

În exerciţiul de miercuri, un avion civil "furat" a traversat Germania, zburând de la sud spre nord, cu destinaţia probabilă un eveniment public fictiv de mare anvergură, potrivit cercurilor guvernamentale.

La decizia guvernului, două avioane de vânătoare Eurofighter au fost trimise în mod real în misiune de alertă şi au escortat avionul până la un aerodrom din nordul Germaniei, a adăugat sursa citată.

Sursa guvernamentală germană a declarat că "în lumina înmulţirii ameninţărilor hibride exerciţiile de ripostă la crize sunt o parte integrantă a pregătirii naţionale în faţa acestora".

Editor : A.P.