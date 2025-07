Bolojan îl liniștește pe Grindeanu: Discuții raționale în coaliție, pentru a nu potența conflicte. „Nu este o situație confortabilă”

Premierul Ilie Bolojan a precizat că vor exista discuţii în coaliţia de guvernare privind toate problemele ridicate de partidele care formează această coaliţie pe tema măsurilor fiscale şi a subliniat că România va deveni o ţară nesigură pentru investitori, dacă nu există stabilitate politică.

„Pentru toate problemele pe care partidele din coaliţie le ridică, cu siguranţă purtăm discuţii pentru a vedea în ce măsură propuneri care să spunem, sunt diferite şi care pot completa programul de guvernare, pot fi puse în practică şi pot fi adaptate. Nu e niciun fel de problemă pe tema asta şi sunt convins că în următoarele săptămâni vor fi discuţii pe toate aceste aspecte, în aşa fel încât coaliţia să decidă care este metoda prin care aceste proiecte pot fi puse în practică în sensuri de propuneri legislative, ordonanţe, asumare de răspundere şi aşa mai departe, şi în sensul măsurilor efective care sunt conţinute de aceste propuneri. Dar în afară de a discuta de un detaliu sau de altul, mai mult sau mai puţin semnificativ, nu este o situaţie confortabilă şi stabilitatea politică este un indicator foarte important care este luat în calcul de pieţe, de Comisia Europeană, de partenerii noştri atunci când judecă România, de investitori”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la B1TV, potrivit News.ro.

Premierul a mai spus că atâta timp cât va deţine funcţia de prim-ministru, va căuta să nu creeze falii în coaliţia de guvernare, ci să discute raţional.

„O ţară în care există o instabilitate politică este o ţară nesigură pentru investiţii şi efectele unei instabilităţi sunt destul de costisitoare, în primul rând, pentru cetăţeni. Şi atunci, stiind acest lucru, cât timp voi fi premierul României, având o răspundere destul de mare vizavi de aceasta aspecte, voi căuta nu să creez falii în coaliţie, nu să potenţez declaraţii sau conflicte, ci să încerc, discutând cât se poate de raţional, să ajungem la nişte soluţii corecte pentru ţara noastră. Dar nu sunt multe soluţii în această situaţie în care în v-am spus, datorită unor acumulări negative suntem aproape cu spatele la zid şi trebuie să facem ceea ce este necesar pentru a trece de această perioadă dificilă. Şi asta nu se poate face decât cu măsuri luate cadenţat, luate serios, care să rezolve aceste probleme de scăderi de cheltuieli, eliminări de risipă ceşteri de venituri, eşalonări şi prioritizări de investiţii şi măsuri de corecţii pentru îndreptarea unor nedreptăţi şi pentru o justiţie socială”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că prim măsurile luate, România îşi va reveni rapid din criză.

„Asta trebuie să facem în această perioadă. Dacă vom reuşi asta, perioada asta dificilă în care intrăm, practic, şi am intrat, va fi mult mai scurtă. Iar revenirea va fi mai rapidă. Dacă nu vom face aceste lucruri, lucrurile se vor complica şi ceea ce am evitat acum o săptămână - două, s-ar putea să fim din nou în situaţii complicate în perioada următoare, pentru că dacă nu continuăm cu aceste măsuri, lucrurile care au fost adoptate sunt lucruri de etapă”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat şi că dacă pachetul de măsuri de Sănătate nu va fi adoptat, spitalele nu vor mai primi bani şi nici medicamentele nu vor mai putea fi compensate.

„Gândiţi-vă de exemplu că astăzi, în această seară, domnul ministru Rogobete de la Sănătate şi domnul Moldovan, preşedintele Casei, au prezentat pachetul pe Sănătate. Dacă acest pachet de Sănătate nu este adoptat, care pe de-o parte să limiteze creşterea de cheltuieli, România anul viitor şi încă pe sionat de zile nu mai poate susţine creştarea cheltuielor pe sănătate în ritmul în care a crescut până acum. Nu mai are cum să le susţină. Şi vom ajunge să nu plătim spitalele, să nu plămim medicamentele şi vom ajungem să nu funcţioneze sistemul de sănătate. Deci pe efecte mult mai rele. Şi atunci, din nou, aceste măsuri, dacă nu sunt puse în practică, tot ce am încasa suplimentară din creşterea TVA, tot ce economisim din tăieri de cheltuieli se va duce în această gaură neagră care înseamnă grupuri mari de cheltuieri care, dacă nu sunt aduse sub control, vor consuma tot ce se economiseşte şi nu e doar o problemă de timp până ne întoarce în ea în situaţia în care am fost”, a adăugat Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seară, că PSD nu a intrat la guvernare pentru a pleca, coaliţia având un protocol semnat şi spră că acesta să fie respectat.

El cere, însă, ca la pachetul doi „să se ţină mai mult cont de PSD”. În paralel, social-democraţii fac consultare internă pentru deciderea paşilor următori, în cazul în care „această atitudine va continua”.

