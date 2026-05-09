Bolojan: PSD a vrut să transforme PNL într-un „breloc”. Mesajul ironic transmis Olguței Vasilescu

PNL nu este un breloc al PSD-ului, a declarat Ilie Bolojan într-un interviu pentru ProTV. Și le transmite social-democraților că agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru liberali. În plus, a avut un mesaj ironic pentru Lia Olguța Vasilescu.



„Partidul Național Liberal a decis într-un for de conducere ceea ce are de făcut. Dar când doamna Vasilescu citește Statutul PNL și îți dă sfaturi, am provocat-o să citească Statutul PNL, ar trebui să faci invers. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal a fost evaluat greșit de PSD, care l-a dorit un breloc. Prin votul pe care l-a dat acest partid de 3 ori, inclusiv prin votul fără echivoc care l-a dat după moțiunea de cenzură, practic și-a recâștigat respectul de sine. Agățatul de putere nu este cea mai mare miză pentru partidul nostru”, a declarat Ilie Bolojan la ProTV.

Cea mai bună soluție pentru PNL în acest moment este opoziția, spune Bolojan.

„O coaliție în care unul trage în stânga și celălalt în dreapta și își anulează acțiunile. Deci îți bați joc practic de țara noastră. E mult mai corect să stai în opoziție. Asta a fost o evaluare greșită și atunci când ai astfel de acțiuni în care practic demolezi o construcție care funcționează, trebuie să își asume această răspundere și de asta au dat dovadă de iresponsabilitate”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.