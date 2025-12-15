Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, depusă de AUR și partidele de opoziție din Parlament, că guvernul pe care îl critică aceștia „a crescut redevenţele pentru petrolul şi gazele extrase de OMV Petrom, a scos din sarcina statului şi a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro”.

Ilie Bolojan a afirmat luni, în Parlament, că moțiunea de cenzură are „un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă naţiune”.

„«România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare» se numeşte această moţiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevenţele pentru petrolul şi gazele extrase de OMV Petrom, care a scos din sarcina statului şi a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro. Da, asta înseamnă să nu vinzi ţara, ci să obţii ceea ce i se cuvine”, a spus Bolojan.

Premierul a mai afirmat că „România are nevoie astăzi de responsabilitate şi are nevoie să continue să meargă pe drumul corect”.

„Ţara noastră nu îşi permite o criză economică şi nici una politică. Oamenii aşteaptă de la noi maturitate şi onestitate. Prin urmare, singura decizie raţională este respingerea acestei moţiuni de cenzură”, a mai susținut prim-ministrul în finalul discursului din plenul Parlamentului.

Guvernul a aprobat pe 9 decembrie un memorandum şi o hotărâre prin care stabileşte un nou cadru de colaborare cu OMV Petrom, la 20 de ani de la semnarea contractului iniţial de privatizare, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Acesta a transmis că documentele creează „premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile” între stat şi companie, cu efect direct asupra independenţei energetice a României.

Editor : Alexandru Costea